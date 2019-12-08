叮嚀妻「明天起不能吃牛肉」仍發生慘案　帝爺公：等她出院你就知道了

▲有網友說，先民之前是農民，為了感念牛辛苦的幫忙耕作，所以規定後代子孫不能吃牛肉。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

「一塊牛肉引發的慘案…」一名網友分享叮嚀老婆不能吃牛肉，結果妻子有次發生車禍，他事後說「妳以後再給我偷吃牛肉試看看」，讓對方嚇到心想為何會知道，「這時她才緩緩說出那天的事。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，他還沒開始正式拜神明前，喜歡吃牛肉，尤其牛排一定是5分熟，但開始拜「老闆」玄天上帝後一切都變了，只要一吃到牛肉，5分鐘後一定跑廁所，拉個天昏地暗、雙腿發軟，屢試不爽，於是開始不吃牛。

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原PO表示，幾年前某天晚上，他們一家人在家裡喝茶聊天，聊著聊著，他突然轉過頭看向老婆，「妳從明天開始不能吃牛肉」；她當下有點嚇到，因爲覺得不像他講話的口氣，可是還是問為什麼，「我說，『妳就照做就好了，問那麼多幹嘛』。她只好不太情願地說，『喔，好啦』。」

▼您吃牛肉嗎？（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO指出，講完2、3個月後，有天正上夜班，突然接到爸爸電話說老婆出車禍，「我當下一陣錯愕，想說怎麼可能，不是叫她不要吃牛肉了嗎？怎麼還會出事？於是我很生氣質問我老闆。祂只說，『等她出院，你就知道了』。」

原PO說，只好帶著滿滿的黑人問號，等下班後去醫院看她，到醫院大概已經凌晨3時多了吧，在照顧她的那幾天，「我什麼都沒問，只是好好地照顧她。」

原PO回憶，妻子幾天後出院，「我們直接到上帝爺廟拜拜，拜好後，我媽帶著她到偏殿坐著休息。我在大殿把香插好後，直接往我老婆那邊走去，伸出手指，抵著她因為撞到臉而腫起來的臉頰說，『妳以後再給我偷吃牛肉試看看』。」

▼原PO叮嚀妻子不能吃牛肉。（達志／示意圖）

「她又嚇到了，因為她想說我為什麼會知道」，原PO表示，這時老婆才緩緩說出那天在同事的軟硬兼施下，又被同事拿一塊牛肉沾到嘴巴，才把那塊牛肉吃了，結果當晚就出車禍。

原PO指出，聽完後直接對老婆說，「叫妳不要吃牛肉是要幫妳化掉死劫，看在妳非本意的情況下，才能趕去救妳，不然妳不會只是這樣而已！」

對此，許多網友留言，「我也是吃了牛肉準炸屁股了」、「我家先民之前是種田的農民，為了感念牛辛苦的幫忙耕作，所以規定後代子孫不能吃牛肉，所以從小到大我都沒吃過牛肉。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！