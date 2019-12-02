樓下辦喪事！姐弟笑看《我猜》電視突一片黑播怪片　他困惑20年：幫我解答

▲原PO說，當時電視突然一片黑，畫面跳到一個空曠的墓地。（示意圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享家中樓下有人封住半條馬路在辦喪事，他和姐姐正在看《我猜我猜我猜猜猜》，沒想到之後發生的事，讓他直呼「困惑了我快20年了，希望有人可以幫忙解答！」有人則引用《禮記》、《論語》呼籲將心比心。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，這事發生在2001年、他就讀國中時，記得應該是周六晚上，《我猜》進廣告時，電視突然一片黑，畫面跳到一個空曠的墓地，上面有一些墳墓，畫面灰黃灰黃的，結果電視傳來一個聲音說「不～要～吵～死～人～」

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「我和我姐對看了一下，心裡有點毛毛的」，原PO指出，他們想說政府怎會播這種宣導影片，可是後來想想畫面上並未出現任何類似 「行政院關心您」的文字，「隔天我到學校問我同學有沒有人看到這個廣告，結果都沒人看過！所以想請問各位是否有人看過這個廣告，有的話告訴我一聲，謝謝！」

▼原PO表示，當時樓下正在辦喪事。（示意圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

對此，有網友認為「可能你們正在吵死人」；原PO回「可能我們剛好在看我猜，笑得比較開心。」其他人留言，「毛起來…沒看過」、「沒有看過....不過光想就超可怕的ㄟ」、「好毛...想到貞子。」

有人引用古文說，《禮記。檀弓上》「鄰有喪，舂不相；里有殯，不巷歌」，意思是鄰居家有喪事的時候，搗米就不要發出太大聲；鄰居家有人出殯，就別在巷子裡唱歌。

該網友也引用《論語述而第七》，「子食於有喪者之側，未曾飽也；子於是日哭，則不歌」，意思是孔子在家中有喪的人身邊用餐，從來不曾吃飽過，因同理心感到悲傷而食欲不振；孔子這一天也因憑弔而哭，不再唱歌。

也有人分享自己的經歷，「前一陣子半夜我一個人在家，剛關完電視去盥洗完，從電視前面經過時，電視突然自己打開。我嚇到馬上關掉電視，把所有樓層的燈打開，音樂放到最大聲，然後把自己鎖在房間裡不敢出來。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！