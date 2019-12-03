她外送聽歌「竄出尖銳女聲」騎100公尺爆雞皮　找九天玄女收驚原因揭曉

▲原PO表示，當下左右無車子，「我告訴自己要鎮定，心不能亂，聽而不聞，騎過就會沒事。」（示意圖／取自Pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女外送員分享工作途中發生的事，讓她狂起雞皮疙瘩，事後求助九天玄女才知道原因。收驚人員說，「妳又生病，氣比較弱容易遇到！」

當事人2日在「靈異公社」臉書社團說，中午騎車去外送，戴耳機聽歌到一半，音樂外突然有一個女生，一直用很尖銳的聲音要引她注意，「我當時以為我聽錯了，不理會，騎了100公尺又聽到一模一樣的尖銳聲音。」

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原PO表示，當下左右無車子，「我告訴自己要鎮定，心不能亂，聽而不聞，騎過就會沒事」，雖然沒事但背部一直起雞皮疙瘩，外送後還是很害怕，回程得騎剛經過的那條路。

▼原PO說，最喜歡下雨天戴耳機聽音樂。（示意圖／取自Pixabay免費圖庫）

原PO指出，外送完順路去找九天玄女收驚，收驚的人說她在路邊卡到，「妳又生病，氣比較弱容易遇到。我說我自己知道，腰瘦骨，嚇死寶寶了。」

對此，有網友提醒，「其實...騎車戴著耳機聽音樂也是滿危險的」；原PO回，「我最喜歡下雨天戴耳機聽音樂，因為我不想聽到有的沒有的聲音，重點要接聽電話比較方便」，但自己會注意安全。

►我沒有遲到，是時間遲到了！