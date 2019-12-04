濟公師父收驚「你身上身後有一個」　他震撼痛哭：眼淚鼻涕再也壓不住

▲原PO分享到廟裡收驚發生的經過。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享最近運勢不是很好，想找時間去收驚解厄祭改一下，結果玩手機時看到公司附近有間廟宇，隔天休假去公司處理完事後就去那間廟，沒想到濟公師父一開口讓他非常震撼，「眼淚鼻涕再也壓抑不住，傾瀉而出。」他也透露，師父常到他家串門子，都會出現很重的酒味。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，第一次到這間廟，主神是濟公師父，那在龍隱寺才會出現的情形，剎那油然而生，讓他頻頻壓抑；剛好今廟宇有辦聖事，他就掛號排隊等待，等待過程也是一直跑出那種感覺。

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原PO表示，他被唱名前去，一入坐，辦事的師父就「吧啦吧啦」囑咐，要他注意一些事項，「然後玄的來了～師父突然問我說，『你是來收驚的，還是來看我的』？這句話讓我非常震撼，然後又吧啦吧啦說了些事。」

原PO指出，師父突然又說「你其實不用來看我呀，你身上就有一個呀」；說真的，他的機車鑰匙圈上就有師父法相，但他一開始進去，車鑰匙就沒拿出來過，師父怎會知道？

▼原PO表示，他是第一次到這間廟。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

「然後你身後也有一個呀」，原PO說，師父此話一出，他立刻起身雙手合十禮拜，且眼淚鼻涕再也壓抑不住，傾瀉而出，「不要擔心，劫與難⋯師父當下有擋了些，然後又吧啦吧啦說了些話。」最後師父替他與配戴的手珠祈福加持，並微笑說「有空就常來看我呀⋯」

對此，有不少人提醒，許多人用濟公的名義騙人，甚至騙財騙色；原PO回，「此乩身是女身⋯我不擔心的啦⋯正與不正，說真的當下談話就能感受一二。」

也有人留言，「有空就去看看，讓祂們串門子也好。」原PO回，「說真的～師父常到我家裡串門子走走⋯因為祂老人家來時，會出現很重的酒味。我的牽手也曾聞到過，還問我是否有聞到酒味？每每如此，我就立馬點上檀香或沉香歡迎祂的到來。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！