嗆警「網軍肉搜你全家倒楣」　徐弘庭凌晨道歉：該認錯就要認錯！





▲台北市議員徐弘庭。（圖／記者楊亞璇攝）

記者袁茵／台北報導

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，部分國民黨立委與台北市議員6日上午赴外交部抗議，過程卻爆發衝突事件，包括立委陳宜民在樓梯上把一名女警往下推，立委陳玉珍被門夾到手送醫，還有台北市議員徐弘庭罵警察「網軍肉搜你全家倒楣」，引起社會譁然。對此，徐弘庭8日凌晨道歉，「我不會推諉卸責，也不會切割！」

徐弘庭8日在臉書上發文致歉，「關於前日的事件，在這邊表達我的態度，該認錯就認錯，該道歉就道歉，我不會推諉卸責，也不會切割，也不會向謝長廷、吳釗燮一樣躲起來不面對！當下的情況確實非常危急，特別是立委林奕華正被夾在兩扇門的中間，而外交部內的警察仍然不斷的往前推，所以我確實脫口而出『今天如果你們不放，今天如果你們要傷害我們的立法委員，我跟你講，網軍肉搜，你們全家都倒楣，沒有必要為民進黨扛！』的言論。」

徐弘庭說，但不管是在什麼情況下，說了就是說了，身為政治人物本該就對自己的言行更注意，在這邊再次對自己一時氣憤、口不擇言做了不好的示範致歉，也對在場身不由己的基層員警表達歉意。

不過徐弘庭也向外交部、代表處呼籲，「因應司法調查，外交部及駐日代表處應該即刻主動啟動內部行政調查，釐清監察院所提的日本東京網路IP是否與代表處僱員有關以及本案相關的資金來源是否來自外交部或代表處的公帑？再一次請各位原諒我的不成熟，真相不該被模糊焦點！政府也請負起責任！主動啟動內部行政調查程序！！」

回顧徐弘庭6日與警方的衝突，當時藍營人士在外交部與警方對峙時，徐弘庭要大家將手機對準警察，並且嗆聲「今天如果你們不放，今天如果你們要傷害我們的立法委員，我跟你講，網軍肉搜，你們全家都倒楣，沒有必要為民進黨扛！」

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