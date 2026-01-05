　
政治

雙柯融冰！　綠靠攏新白委防人事卡關

民眾黨創黨主席柯文哲（左）2日以討論《人工生殖法》名義到立法院拜會民進黨團總召柯建銘（右），他們單獨會談了約15分鐘。（圖／報系資料照）

▲民眾黨創黨主席柯文哲（左）2日以討論《人工生殖法》名義到立法院拜會民進黨團總召柯建銘（右），他們單獨會談了約15分鐘。（圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近期中選會委員名單出爐，從主委以降竟是一片「白皙」與民眾黨淵源甚深，體現了總統賴清德有別以往與在野「對幹」的作風，遞出的橄欖枝也讓原本因京華城案與當局不共戴天的民眾黨創黨主席柯文哲軟化了些，跨年後踏入立法院與身為同鄉的民進黨團總召柯建銘和解，後頭NCC（國家通訊傳播委員會）委員、大法官補提名闖關都露了曙光。

黨政人士直指，2026開春還有「深水區」檢察總長提名要在立法院衝過半，另外像立法院副院長一旦出缺，若能「綠白合」更可能搶下副龍頭讓國民黨芒刺在背，現實之下當局當然可以放下擋路旗幟，與民眾黨共享分紅。

2026元旦總統文告中，賴清德除了承認2025台灣政治實在僵局不斷外，還點出台灣「沒有時間內耗」，即刻向在野黨釋出善意，希望更積極地促成朝野合作。而CTWANT調查，2025年底的中央選舉委員會委員提名早就藏了心機要送給在野關鍵少數的民眾黨「聖誕大禮」。

長期與執政當局對立的台灣民意基金會董事長游盈隆獲提名為中選會主委，若立法院同意即可就任，他的兒子游思遠曾在民眾黨創黨主席柯文哲麾下服務，更添「綠白合作」的想像。（圖／報系資料照） 

▲長期與執政當局對立的台灣民意基金會董事長游盈隆獲提名為中選會主委，若立法院同意即可就任，他的兒子游思遠曾在民眾黨創黨主席柯文哲麾下服務，更添「綠白合作」的想像。（圖／資料照／CTWANT提供） 

細看中選會委員提名名單，從主委提名者游盈隆早就「寄戶」愛子游思遠到柯文哲市府歷練、副主委提名者胡博硯則是少數未與民眾黨主席黃國昌「翻臉」的時代力量元老，另外民眾黨具名推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬，甚或具律師資格的黃文玲更是柯媽何瑞英的乾女兒也都獲得行政院提名，名單一片「白皙」反倒閃得讓綠營基本教義派都吃味。

民眾黨人士私下透露，柯文哲從京華城案聲請具保停止羈押獲准後，關於他的話題仍老繞在官司進度，反而失去了民生政策的議題聲量，數月來層峰數度指示改替黃國昌拉「仇恨值」，但發現丟出「養狗仔大戶」、「收獻金質詢」等疑雲後輿論也限縮在小圈圈「自嗨」。該人士戲稱，中央經歷震驚、憤怒、爭執、憂鬱後，終於來到「悲傷五階段」的接受層次，新年務實地轉向「綠白合」和解一途，「但關鍵還是3月26日京華城與政治獻金案宣判啊」他疾言厲色呼籲白營別一味屈辱求和。

一名綠營前黨政高層直指，其實細看2月要「換血」接棒的民眾黨名單中，不難發現「綠白合」是處處生機。舉例，除了海商法律師許忠信的泛綠出身廣為人知外，南投縣黨部主委蔡春綢弟弟蔡咏鍀更是前總統蔡英文的鐵桿支持者，另外像王安祥早就在「尊嚴勞動」等議題與綠營接觸，他的「政治師傅」黃珊珊則被視為白營中相對友綠者，在在替「綠白合作」在換血後的民眾黨團滋養沃土。最高檢察署檢察總長邢泰釗任期將屆，新任檢察總長人選必須由立法院同意方可就任，據傳執政當局已務實面對「三黨不過半」困境，積極與關鍵的第三大黨民眾黨修補關係，希望各項人事案別再一味杯葛。（示意圖／方萬民攝） 

▲最高檢察署檢察總長邢泰釗任期將屆，新任檢察總長人選必須由立法院同意方可就任，據傳執政當局已務實面對「三黨不過半」困境，積極與關鍵的第三大黨民眾黨修補關係，希望各項人事案別再一味杯葛。（示意圖／CTWANT提供） 

另一名曾任政務官的公法學者更預告，由於檢察總長邢泰釗5月將卸任，賴清德提名後，還是要到立法院爭取跨黨派「過半」支持，那時民眾黨主席黃國昌已「拍拍屁股」卸任立委到新北「找工作」，立院民眾黨團除了立委劉書彬外7席新人都是立院「小白兔」，民眾黨8席投不投同意票當然是「柯文哲說了算」。他戲稱柯文哲從柯建銘牽線與綠營合作選上台北市長，後頭分道揚鑣愛恨糾纏，如今又透過柯建銘作媒，新年重新與「老相好」民進黨牽上紅線，實在造化弄人！

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

周刊王

