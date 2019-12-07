回不去原速！看Youtube影片「開始習慣x1.5」　網更推2倍速：覺得很有效率

▲許多人都喜歡看YouTube影片打發時間。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近年各類型的YouTuber紛紛崛起，從遊戲類、知識型、美妝美食到親子通通有，影片固然好看，但每一則短則5分鐘、長到10幾分都有，就有人習慣開倍速來看。一名網友發文表示，他以前看YouTube的影片，都乖乖用原速看完，現在除了聽歌跟看感興趣的影片，其他的都用1.5倍速看完，「有人也有一樣的情形嗎？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「看YouTube開始習慣1.5倍」，文中表示，「以前YouTube的影片，都用原速乖乖看完，現在除了歌或是感興趣的題材或是人，其他的YouTube影片都習觀用1.5倍速看完」，想問有沒有人也跟他有一樣的情形。

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▲原PO說自己看影片幾乎都會開1.5倍速。（示意圖／記者趙于婷攝）

看到貼文後，不少人承認現在都會開倍速來看，「我都用2倍耶 沒有字幕的就1.75 XD」、「我也會，這樣比較有效率」、「2倍，覺得很有效率」、「我也是聽歌以外都放2倍」、「我都看1.75倍……無旁白就看2倍」、「我覺得該有2倍以上的選項」、「原來有這麼多同類！很多節目用 1.5倍播放都變好看了。」

還有網友表示，「我要看是什麼欸！有的人講話慢、信息量少，我就會調快」、「用2倍，比較省時間，畢竟幾乎都是不用動腦的片居多，要動腦仔細看的，就1.5倍-原速，依照自身適應調整」、「 一律2倍速，前面鋪陳會很長的還會拉時間軸」、「直接2倍，有興趣再轉1.5」、「現在太多影片都快20分鐘，一定要2倍。」

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