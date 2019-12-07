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15元沙拉吐司是「美乃滋＋吐司」　老闆收1星負評傻眼：草莓吐司有整顆草莓？

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▲▼15元沙拉吐司是「美乃滋+吐司」 女留負評遭店家打臉。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲15元沙拉吐司是「美乃滋＋吐司」，老闆收1星負評傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市有一位民眾投訴，他在一間早餐店買了一份沙拉吐司，但餐送來時「只有美乃滋＋吐司」讓他很傻眼，事後氣得到網站上寫下負評。早餐店則出面反駁，她賣的沙拉吐司一份只要15元，本來就只放美乃滋內餡，「難道草莓吐司裡，會放整顆草莓嗎」，消息曝光後立刻引發網友正反論戰。

民眾在早餐店的臉書留下一星負面評價，表示「沙拉吐司＝美乃滋＋吐司，沙拉在哪裡，很無言」、「不會再買了，食物令人失望」，最後更PO上一張沙拉吐司的實體照片。照片中可以看見，原PO把沙拉吐司打開，但裡頭卻沒有任何生菜，只有滿滿的美乃滋（蛋黃醬）。

請繼續往下閱讀...

對此，早餐店老闆娘相當無奈，菜單上明明有寫「果醬烤薄片」，沙拉吐司一份15元，「食物跟烤薄片放在一起，你還要跟我講說是別的，我也不知道該說什麼，而且我才賣15元而已耶，如果這樣的話，我跟草莓放在一起，我只寫草莓，你是不是會覺得有整顆草莓。」

▲▼15元沙拉吐司是「美乃滋+吐司」 女留負評遭店家打臉。（圖／東森新聞）

▲網友認為，食品的名稱確實有可能誤導顧客，可以換成沙拉醬吐司或美乃滋吐司。（圖／東森新聞）

照片曝光後立刻引發網友討論，有人說「15元的吐司究竟還想要加什麼」、「15元的早餐沙拉吐司，這樣很合情合理吧」、「沙拉不就是美奶滋嗎」、「15元而已，不然是在期望有什麼內餡」、「就跟老婆餅沒有老婆，太陽餅沒有太陽一樣」、「真的有人會弄錯嗎，故意裝傻吧，明明已經跟果醬吐司放在一起了。」

但也有人認為，店家的名稱確實可能誤導顧客，有人說「換個名字吧，美乃滋吐司，這樣就沒有爭議」、「第一次知道沙拉吐司這種食物，如果沒有解釋，我也會誤以為裡面有生菜沙拉」、「名字真的讓人誤會很大，沙拉跟沙拉醬是不同的東西啊」、「我從小吃的沙拉都是有生菜的啊，確實會有誤導的疑慮吧。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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