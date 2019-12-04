　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

聖誕送禮看過來！法國、俄羅斯瘋搶的話題香水　亞洲獨家開賣

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森購物獨賣夏利豪《Charriol Infinite Celtic真愛永結》女香（圖／東森購物提供）

▲夏利豪《Charriol Infinite Celtic真愛永結》女香，全亞洲目前只有在東森購物才能買到，東森價30ml/2,280元、50ml/3,980元。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

進入12月，迎來歲末年終之際，許多人期待的聖誕節也即將到來，為了迎接熱鬧溫馨的節慶，各大時尚精品、美妝品牌相繼推出各種限定商品，做為熱門送禮選項之一的香氛，今年不約而同以「金色」做為主題，讓耶誕多了一股奢華感，其中在歐洲一開賣就造成搶購熱潮的話題限定香水，也在亞洲獨家開賣了，不論自用或送人，大推一定要入手。

為了慶祝35週年，夏利豪推出紀念限定版香水《Charriol Infinite Celtic真愛永結》，高雅細緻、自然甜美的花果香氣，是由Jo Malone、Armani、Bentley等國際大牌御用的頂級香水師Mathilde Bijaoui精心打造，前調是粉紅胡椒、梨子所組成，中調為特麗亞玫瑰、沙巴茉莉與紫羅蘭，香水基調則是香草、可可、廣藿香和紅色漿果，前味如同水果冰沙般的甜美，中味呈現女性優雅細緻特質，在豐富層次的韻香間，打造出純淨與濃郁、傳統與大膽、性感與熱情的女香質感。

從香調到瓶身細節設計，傳遞著獨樹一格的品牌風尚與典雅品味，女香蓋身結合高貴如皇冠般的金色奢華質感、以及經典招牌扭繩鋼索扭型設計，連盒身也以鋼索圍繞打印出專屬的品牌標誌圖紋，畫龍點睛地襯托出品牌的核心精神與巧思。

值得一提的是，女香設計元素來自歐洲古賽爾特藝術與文化中的「Celtic Knot賽爾特結」，「賽爾特結」是一個三面結，象徵著水、火與自然的力量，在賽爾特文化中，「賽爾特結」代表著愛與忠誠，因此也被稱為「愛之結」，是真愛的象徵，賽爾特習俗中，兩心相許的戀人們會交換賽爾特結，代表承諾著兩人靈愛合一、絕不分離的永恆誓言，特別適合在歡度佳節、婚禮等場合使用。

《Charriol Infinite Celtic真愛永結女香》在俄羅斯和法國甫上市就造成搶購熱潮，東森購物特別引進全面搶攻聖誕女性「香」機，預計12/5（四）凌晨00:00於東森購物CH46台獨家首賣，成為全亞洲目前唯一能買到的通路。

ET快訊
狂瘦35Kg脖子冒「減肥代價」網全看傻！小甜甜PO近況片認了
總統政見會18日正式登場！蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜正面交鋒
卓榮泰認「卡神」楊蕙如是民進黨員：個人行為與黨部無關
變頻冷氣出國不關　他收3個月電費驚呆：實測多久會壞！網坐等下
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

聖誕送禮看過來！法國、俄羅斯瘋搶的話題香水　亞洲獨家開賣

【廣編】吃軟不吃硬！歡慶美國西洋梨日

【廣編】荒野亂鬥 X LINE FRIENDS　動態貼圖限時免費下載

弘光科大52歲！啟用「電競館」　打造電競人才的培育基地

迎接聖誕跨年！ 中華電信年末獻禮最高折9千 「無痛入手」iPhone趁現在

【廣編】團圓拿好禮！　2020 CITROËN法式團圓樂　歲末年終享優惠

雙12來了！年終最後一波好康大放送　8大電商促銷重點一次看

新光三越會員獨享7間超人氣餐廳保留位　耶誕＆跨年雙人套餐即刻訂免煩惱

美人密碼特賣會12/10限時開跑　香水、保養品、包包1折起！

【廣編】雙12年終犒賞　PChome 24h購物連續4天辦演唱會

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

聖誕送禮看過來！法國、俄羅斯瘋搶的話題香水　亞洲獨家開賣

【廣編】吃軟不吃硬！歡慶美國西洋梨日

【廣編】荒野亂鬥 X LINE FRIENDS　動態貼圖限時免費下載

弘光科大52歲！啟用「電競館」　打造電競人才的培育基地

迎接聖誕跨年！ 中華電信年末獻禮最高折9千 「無痛入手」iPhone趁現在

【廣編】團圓拿好禮！　2020 CITROËN法式團圓樂　歲末年終享優惠

雙12來了！年終最後一波好康大放送　8大電商促銷重點一次看

新光三越會員獨享7間超人氣餐廳保留位　耶誕＆跨年雙人套餐即刻訂免煩惱

美人密碼特賣會12/10限時開跑　香水、保養品、包包1折起！

【廣編】雙12年終犒賞　PChome 24h購物連續4天辦演唱會

Selina善舉曝光「捐100萬助浪浪」...加碼宣布喜訊粉絲嗨炸！

玩命15秒！外籍滑板男爬「復興北地下道」　高速俯衝分隔島...網傻眼

汪吃掉半包口香糖「木醣醇中毒」　1小時內癲癇肝衰離世

妒夫逼妻「吞婚戒」狂毆猛踩　她肺塌「肋骨37處骨折」赤裸慘死床上

智慧農業結合共享經濟　創造台東六級智能農業

冬天油門反應更好油耗也「上升」？空氣阻力是關鍵

快訊／台中新社鐵皮屋工廠火災　烈焰和濃煙衝天

力挺Kobe復出湖人？　巴特勒：他和詹姆斯能和平共存

情斷還有城堡在！汽車董座送妻城堡遭法拍　無人敢接

「讓她好好痛定思痛！」　邱毅控告楊蕙如「教唆自殺罪」

消費熱門新聞

肯德基期間限定新品可可雲朵蛋塔

中華電信買iPhone最高折9千

水晶球超欠收！超商獨家系列新品報到

雙12來了　8大電商促銷重點一次看

adidasXStar wars推7款聯名鞋　

弘光科大52歲！啟用「電競館」

獨／搶！UNIQLO羽絨衣現省1000

好市多「最後黑五」下殺品沒人要搶！

快掃光！買金莎送絕美聖誕水晶球

Sony A9G讓音效大師沉浸聲色空間

荒野亂鬥 X LINE FRIENDS　動態貼圖免費下載

BT21迷快看！超商集點必收超Q公仔馬克杯

法、俄瘋搶的話題香水　亞洲獨家開賣

歡慶美國西洋梨日　全球接力推廣

更多熱門

相關新聞

螞蟻人必住聖誕限定糖果屋

螞蟻人必住聖誕限定糖果屋

聖誕佳節即將到來，訂房網站業者為了歡慶聖誕節到來，在倫敦Soho精華地段區，打造一座「糖果屋」，搶到限定房源的旅客，就可以入住放大版薑餅屋裡，徜徉在糖果、巧克力與薑餅的世界，做個香甜好夢。

亞尼克「聖誕節限定」6款甜點出擊

亞尼克「聖誕節限定」6款甜點出擊

梵克雅寶獻暖心聖誕禮

梵克雅寶獻暖心聖誕禮

雙12來了　8大電商促銷重點一次看

雙12來了　8大電商促銷重點一次看

花蓮幸福耶誕城開幕9米耶誕樹吸睛

花蓮幸福耶誕城開幕9米耶誕樹吸睛

關鍵字：

東森購物聖誕節夏利豪香水香氛

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面