聖誕送禮看過來！法國、俄羅斯瘋搶的話題香水　亞洲獨家開賣

▲夏利豪《Charriol Infinite Celtic真愛永結》女香，全亞洲目前只有在東森購物才能買到，東森價30ml/2,280元、50ml/3,980元。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

進入12月，迎來歲末年終之際，許多人期待的聖誕節也即將到來，為了迎接熱鬧溫馨的節慶，各大時尚精品、美妝品牌相繼推出各種限定商品，做為熱門送禮選項之一的香氛，今年不約而同以「金色」做為主題，讓耶誕多了一股奢華感，其中在歐洲一開賣就造成搶購熱潮的話題限定香水，也在亞洲獨家開賣了，不論自用或送人，大推一定要入手。

為了慶祝35週年，夏利豪推出紀念限定版香水《Charriol Infinite Celtic真愛永結》，高雅細緻、自然甜美的花果香氣，是由Jo Malone、Armani、Bentley等國際大牌御用的頂級香水師Mathilde Bijaoui精心打造，前調是粉紅胡椒、梨子所組成，中調為特麗亞玫瑰、沙巴茉莉與紫羅蘭，香水基調則是香草、可可、廣藿香和紅色漿果，前味如同水果冰沙般的甜美，中味呈現女性優雅細緻特質，在豐富層次的韻香間，打造出純淨與濃郁、傳統與大膽、性感與熱情的女香質感。

從香調到瓶身細節設計，傳遞著獨樹一格的品牌風尚與典雅品味，女香蓋身結合高貴如皇冠般的金色奢華質感、以及經典招牌扭繩鋼索扭型設計，連盒身也以鋼索圍繞打印出專屬的品牌標誌圖紋，畫龍點睛地襯托出品牌的核心精神與巧思。

值得一提的是，女香設計元素來自歐洲古賽爾特藝術與文化中的「Celtic Knot賽爾特結」，「賽爾特結」是一個三面結，象徵著水、火與自然的力量，在賽爾特文化中，「賽爾特結」代表著愛與忠誠，因此也被稱為「愛之結」，是真愛的象徵，賽爾特習俗中，兩心相許的戀人們會交換賽爾特結，代表承諾著兩人靈愛合一、絕不分離的永恆誓言，特別適合在歡度佳節、婚禮等場合使用。

《Charriol Infinite Celtic真愛永結女香》在俄羅斯和法國甫上市就造成搶購熱潮，東森購物特別引進全面搶攻聖誕女性「香」機，預計12/5（四）凌晨00:00於東森購物CH46台獨家首賣，成為全亞洲目前唯一能買到的通路。