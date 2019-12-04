剛買完就降價！她狂哭「好市多鵝絨被」買貴了　悲劇哥更慘：我這還降5000…

▲好市多部分商品黑購節過後又降價。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

好市多黑色購物節不久前剛結束，不少搶到便宜的顧客，紛紛在網路上分享自己的戰利品與使用心得，不過，台北這名女網友卻開心不起來，因為她上周買了一條「歐洲鵝絨被」2999元，本來以為自己撿到便宜，沒想到才蓋兩天，被子突然就降價760元，殺到剩2239元，讓她心瞬間涼掉。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，這幾天氣溫降到十幾度，她趕快拿出上周買的鵝絨被來蓋，才蓋了兩天就發現，這條被子竟然又降價了，比黑色購物節的價格還優惠，要是晚幾天買就能現省760元，實在越看越心痛。

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甚至有一名網友更慘，黑購節花2萬1999元買了電視螢幕，這幾天再去看竟然又下殺，剩1萬6999元，等於上周買貴了5000元，其他網友也紛紛給予同情，可惜他想再買一台退差價也沒辦法，因為目前這台螢幕已經全數售出。

▲網友更慘，過幾天再去看這台螢幕又降5000元。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



廣大網友建議，如果發現自己買貴了，可以再買一件特價商品，並向好市多退差價，「買一件新的，拿原價發票去退差價，上次我就是這樣退差價的，直接跟退貨人員表明退差價即可」、「我記得可以再買一件，直接拿新的去門口服務台，告知要退價差」、「我問過，員工回答說要我再買一條，然後跟員工說要退差價，就不會浪費資源，你也享受到折扣。」

不過，有人認為棉被蓋過再拿去退貨不恰當，「一定有人勸退貨，其實幾百元就可以看出一個人的水準」，其他網友則回應，「其實這和水準沒什麼關係，好市多退貨規則給顧客的保障，本來就包含了因特價產生的價差」、「店員都說買新退舊了，你還在那邊道德綁架喔」、「可以退的呀，這本來就是會員的權益，如果已經拆封就到賣場內買件新的，直接到退貨櫃台退新品，但要記得是退舊發票喔。」

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