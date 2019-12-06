逛好市多！媽讚「美國人的金爐」很美：可以燒很多　下秒糗翻求快走

▲媽媽：美國人的金爐感覺可以燒很多 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者張嘉晏／綜合報導

媽媽太可愛了啦！一名網友日前帶媽媽去逛美式賣場好市多，逛著逛著，媽媽突然發現有一款「美國人的金爐」，大讚外型很漂亮；沒想到媽媽知道真相後超糗，急拉著原PO逃離現場。網友們看完也都笑噴，貼文至今還吸引了近萬人按讚。

一名網友在臉書公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，他表示日前帶著將近65歲的媽媽去逛好市多時，媽媽突然脫口「阿喲喂啊~美國人的金爐，也做得這麼漂亮啊！」還大讚一次可以燒很多金紙，設計得很不錯。

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怎料原PO一看這紅色爐子後驚呆了，趕緊向媽媽解釋「這是戶外暖爐啦！」原來暖爐和台灣有些金爐一樣都是紅色的，媽媽才會認錯，糗炸要原PO趕快走，「好險剛剛旁邊沒有很多人，哈哈哈！」

▲人家是暖爐啦！（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

爆笑貼文一出，不少網友們也紛紛出賣家人，「我媽也說是金爐」、「我媽是問我說：咦，外國人有在燒金紙嗎？這個比較有設計感」、「很貴的金爐」、「我大笑了」、「原理差不多，可以通用吧」、「蠻喜氣的」、「這在台灣真的也只能當金爐」。

這款「煙囪造型戶外燃木暖爐」的賣場售價為7399元，實際使用過的網友透露，把木材放進去燒真的很暖。暖爐旁邊皆以黑色鐵絲網圍住，以防火花四濺，網友笑說如果把上方煙囪造型拿掉，說不定過年一樣可以拿來燒金紙，還兼具保暖效果，「我是蠻想買一個當金爐用的啊，還可以順便當暖爐跟烤烤雞。」

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