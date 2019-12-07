台灣國際衝浪賽移師基翬漁港　長板男女雙冠畫下閉幕之作

▲台灣國際衝浪賽6、7日移師基翬漁港，在世界長板男女雙冠畫下閉幕句點。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

全球4大國際衝浪賽事的台灣國際衝浪公開賽於7日正式落幕，為期15天緊張刺激的賽事，在一連串驚艷的歡呼聲中畫下完美句點。邁入第9年的國際衝浪公開賽也延續兩項國際級冠軍賽事「世界長板總冠軍賽」及「世界青少年衝浪總冠軍賽」再次於台灣加冕外，更擴大規模舉辦QS3000男子短板積分賽，在為期15天的時間裡，3大賽事共計300餘名國內外浪人齊聚台東。

原定主賽場的金樽漁港首度因氣候因素導致浪況不佳，而在12月6、7日兩日的世界長板冠軍賽中移師至成功鎮基翬漁港舉辦，縣府指出WSL(世界衝浪聯盟)在比賽期間變更場地實屬少見，本次因為浪況不佳為保護選手安全及避免斷板意外，經WSL勘查場地後，選定「成功鎮基翬漁港」為產生世界長板總冠軍的地點。本次「2019台灣國際衝浪公開賽」移地舉辦，也是國內第1次世界級賽後事於珊瑚礁地形進行專業衝浪比賽。

本次世界長板總冠軍賽的最後1天決賽吸引了大批民眾前來基翬漁港觀賽，結果男子組來自美國選手Taylor Jensen、巴西選手Rodrigo Sphaier脫穎而出展開1對1的對決，最後由巴西選手Rodrigo Sphaier技高一籌拿下世界男子長板冠軍賽優勝。在基翬漁港絕美的左跑浪加持下，由美國選手Tully White、夏威夷選手Honolua Blomfield、巴西選手Chloe Calmon（、法國選手Alice Lemoigne等晉級4強，經過海上激戰後，最後由夏威夷選手Honolua Blomfield技壓群雌以較佳的技巧擊敗對手奪得后冠。

想變美就看這