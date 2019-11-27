



▲知名衝浪選手校園分享會，與東河國小學童共同享受運動。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

2019台灣國際衝浪公開賽27日特別辦理校園分享會，由縣長饒慶鈴及WSL(世界衝浪聯盟)代表WILL帶隊前往競賽場地附近東河國小，邀請包括台東在地衝浪新星高培華等4位衝浪好手，與東河國小及卑南國小的小朋友分享衝浪的心路歷程及心得分享，今除了傳授個人運動技巧也分享運動過程的點點滴滴，讓每位小朋友都屏氣凝神忘我學習。

台東縣政府表示：縣內東河國小為全台灣少數以「衝浪」為本位課程的學校，初期雖然受限於經費的考量，仍由學校老師上網尋找別人淘汰的衝浪板，展開學校的衝浪運動，而為了讓家長認同此項運動，還辦理校內衝浪賽及家長體驗活動。每年畢業禮更是用「立式單槳衝浪」的方式，讓小朋友划向東河外海約10公里的距離，從另1個角度看自己的家鄉，也象徵通過了1場成長鍛鍊，順利邁向下個階段。

▼分享會邀請了今年參加法國籍Zoe Grosprion選手、夏威夷Mainei Kinimaka選手，本次參與QS3000的南非籍衝浪選手Slade Prestwich。（圖／記者楊鈞典翻攝）

分享會邀請今年參加法國籍Zoe Grosprion選手、夏威夷Mainei Kinimaka選手，本次參與QS3000的南非籍衝浪選手Slade Prestwich以及台東在地衝浪新星高培華作分享。3位參與的國外選手都羨慕東河國小能夠離海洋這麼近，可以就近來學習訓練衝浪等技巧，東河國小出身的高培華則以學長身份鼓勵所有在場小朋友能夠持續練習，向職業選手之路邁進。

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