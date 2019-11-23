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「台灣國際衝浪賽」台東金樽開幕　29國300餘名好手大咖15天激戰

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▲國際衝浪公開賽開幕，29國300餘名好手激戰金樽。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲國際衝浪公開賽開幕，29國300餘名好手激戰金樽。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

備受國際矚目的2019台灣國際衝浪公開賽23日盛大開幕，將展開為期15天的衝浪賽事，共計29個國家(含自治區)，超過300 餘名國內外浪人將齊聚台東金樽浪尖爭雄，國內外報名人數更創歷史新高。縣長饒慶鈴歡迎各國好手齊聚金樽爭取巡迴賽積分，也希望能夠結合教育與環保，培養在地衝浪好手，以及將環保扎根。参賽選手也入境隨俗，接受東河地區部落耆老以阿美族傳統儀式進行祝禱，祈求2019賽事圓滿順利。

▼國際衝浪公開賽熱鬧開幕 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼國際衝浪公開賽熱鬧開幕 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

開幕式今日在台東金樽漁港舉行，包括東管處長林維玲、世界衝浪聯盟WSL大洋洲區經理暨世界長板賽事委員維爾Will Hayden Smith等貴賓與會，全聯先生邱彥翔也以台東衝浪好友身分再度與會。另外，特別邀請東河在地環保藝術家「JOSH賈許」以衝浪板結合來自東河地區的海洋廢棄物進行重新創作，呈現環保x藝術x衝浪的創意與想像力。

▼全聯先生邱彥翔(右)也以台東衝浪好友身分再度與會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼全聯先生邱彥翔也以台東衝浪好友身分再度與會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

饒慶齡表示：有很多人稱東河地區是「衝浪天堂」，非常感謝世界衝浪聯盟WSL再次給予台東縣機會，邁入第九年的台灣國際衝浪公開賽將除了兩項國際級冠軍賽事(世界長板總冠軍賽及世界青少年總冠軍賽)再次於台灣加冕外，更擴大規模舉辦QS3000 男子短板積分賽，金樽的浪點是國內外選手都稱讚的，今年有300多位選手到此爭取巡迴賽積分，更將台灣衝浪賽事推向新的層級。為鼓勵臺灣選手勇於挑戰自己，國內組賽事獎金也從去年25萬加碼至40萬元，創下國內衝浪運動賽事的最高獎金。

另外賽事期間更搭配舉辦「東浪嘉年華」，其中除了邀請國內外頂級好手前進校園舉辦衝浪校園分享會及賽事現場選手簽名會，而首次與 WSL PURE 合作進行「海洋資源教育體驗活動」，也能讓民眾學習珍惜海洋資源愛護地球的新思維。

▼各國好手齊聚台東金樽。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼各國好手齊聚台東金樽。（圖／記者楊鈞典翻攝）

台東縣政府指出，本次賽事來訪的知名衝浪選手不勝枚舉，超強卡司全球排名積分前100名選手、2024，2028 奧運國家備戰選手，例如來自全球關注可能成為首位日本晉級2020CT賽事資格的女子選手都筑有夢路(Amuro Tsuzuki)、取得全球著名危險管浪CT賽的的法屬大溪地歐洲區青少年冠軍賽、也是大溪地CT賽外卡第1的考利·瓦斯特(Kauli Vasst)選手。

此外，去年在金樽取得冠軍的世界青少年女子總冠軍美國基拉·平克頓(Kirra Pinkerton)選手、2017年世界長板女子冠軍的夏威夷霍挪拉布倫飛(Honolua Blomfield)、2018年世界長板女子冠軍美國索利歐艾瑞克(Soleil Errico)選手及世界長板男子總冠軍的南非選手史蒂文·索耶(Steven Sawyer )都再次踏上台東金樽，有機會在本次賽會中展現過人的實力及精湛技巧來爭奪公開賽的最高榮譽。

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