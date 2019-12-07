結伴衝浪上岸少1人！海象惡劣受困消波塊　海巡搭救險象環生

▲衝浪客因海象惡劣導致體力不支受困消波塊，無法自行脫困揮手求救。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

一名蔡姓民眾6日晚間近6點時至第一三岸巡隊金樽安檢所報案，聲稱與朋友共計3人到台東金樽陸連島海域衝浪，上岸時未發現其中1名男性同行友人，疑似落海失蹤，請求派員協助。海巡人員到達現場搜尋後，於右側港嘴紅燈塔處之消波塊上發現該名男性衝浪客後，立即運用浮力拋繩袋及魚雷浮標等救生裝備投入救援，最後成功將該員衝浪客救起上岸並包紮送醫。

▲▼海巡救援人員以浮水繩綁身下水救援，在強風巨浪中成功將衝浪客救援上岸。

第一三岸巡隊指出，3名衝浪客皆來自高雄，相約至台東金樽陸連島海域衝浪，當天傍晚其中兩名結束衝浪返回岸上，卻發現1名同行男性友人不見蹤影，2人神色驚慌前往至安檢所請求派員協助搜尋。

海巡人員獲報立即趕往陸連島岸際搜尋，於右側港嘴紅燈塔處之消坡塊上發現疑似有人影在揮動手中物品求救，前往該處後果見1名男性衝浪客因海象惡劣導致體力不支受困無法自行脫困。

海巡救援人員評估後，攜帶救生裝備並輔以浮水繩綁身下水實施救援，在強風巨浪中將該名衝浪客身體先以繩索維持固定後，成功將衝浪客救援上岸。

▲衝浪客背部及腿部有輕微擦傷，由救援人員帶往安檢所包紮處理。

救援人員表示，衝浪客僅背部及腿部有輕微擦傷，先帶往安檢所包紮處理後，由東河消防分隊救護人員協助送往台東醫院成功分院進行詳細檢查及診治。

海巡署第一三岸巡隊提醒民衆，東北季風影響海象惡劣，切勿前往岸際逗留或從事其他水上活動以維生命財產安全；若於海域、岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打海巡署118服務專線，將立即派員馳赴救援。

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