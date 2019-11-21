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海巡護海又淨灘　東河衝浪勝地最佳守護者　

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▲海巡署東部分署第13岸巡隊21日響應縣政府號召相關單位前往金樽海岸淨灘。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲海巡署東部分署第13岸巡隊21日響應縣政府號召相關單位前往金樽海岸淨灘。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府自11月23日至12月7日於金樽漁港舉辦「2019年國際衝浪賽」，為讓世界各地衝浪好手感受到台東海岸的美麗清新，海巡署東部分署第13岸巡隊21日響應縣政府號召相關單位前往金樽海岸淨灘，希望以最完美的大自然景色迎接來自世界各國的貴客。

台東縣得天獨厚的海岸環境受到國際衝浪客青睞，本次衝浪賽參賽人數爆新高，將有各地的頂尖衝浪好手齊聚台東較勁，為呈現來自全球的貴賓最原始的大自然景色，此淨灘範圍長度約500公尺，區域擴及金樽海灘及漁港區內外，第13岸巡隊動員多名隊員共襄盛舉，總共清除各式垃圾大約1500公斤，希望將活動場域周邊的環境保持最佳狀態，也用行動展現海巡不僅守護民眾生命安全，對於響應環保及生態保育更是不遺餘力。

第13岸巡隊表示：東部海岸線風光明媚，每到假日都能吸引不少遊客從事水域遊憩活動，呼籲民眾從事海上或岸際水域遊憩活動，應隨時注意風浪與自身安全，也要衡量自身體能狀況，以免發生危險。民眾若於海域、港區及岸際發現有危難、救生或救難等案件，可撥打海巡署118服務專線，將立即派員馳赴救援。

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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