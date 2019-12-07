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郭柯分裂？高虹安：談分手也要郭台銘回來　蔡壁如：可安排兩人見面

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記者楊亞璇／新北報導

台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘是否漸行漸遠或是分手，外界矚目。郭家軍、民眾黨不分區立委被提名人高虹安7日在淡水掃街時受訪表示，郭董在美國，去討論要不要分手，應該也要等當事人回來，才能談分手，「目前沒看到有這樣的現象」。民眾黨發起人蔡壁如則說，如果需要破除分手傳言的話，「我們就來排一下嘛」。

對於郭柯分手的傳言，高虹安表示，劉宥彤說要把高虹安還回去，她有澄清說這是開玩笑的話語，「這也不代表郭董事長的意思」，其實在郭台銘飛往美國的前一天晚上，有鼓勵她，希望用她的專業，在民眾黨好好的發揮；同時他也自嘲說，柯文哲市長跟他一樣是拼命三郎，但是有他的磨練一段時間之後，相信高虹安應該可以在民眾黨生存下來，「我想這是沒有這樣子的傳言」。

▲▼ 高虹安。（圖／記者楊亞璇攝）

▲高虹安。（圖／記者楊亞璇攝）

高虹安說，宥彤跟沁瑜會有這樣發言，坊間很多沒有經過證實的報導，「他們看到後，會擔心妹妹嫁到夫家去，可能會受到欺負」，如果在那邊受欺負，娘家可以隨時回來的概念，她非常感恩跟感謝；「至於民眾黨跟我們這邊合作，目前其實我在民眾黨團對過得還滿好的，每天跟年輕世代研擬政策，討論一些公共議題，互動是滿融洽的」。

高虹安提到，七分假、三分真，以前郭董陣營也常有這樣狀況，最好解決方式就是兩邊重要人士，例如郭柯兩個人坐下來好好談；郭董在美國，去討論要不要分手，應該也要等當事人回來，才能談分手，目前沒看到這樣的現象。

至於郭柯如果最後分手，高虹安的處境將顯得難為。對此，高虹安強調，其實這在所有不分區立委跟他們所處的政黨，都會遇到這樣的問題，不分區立委本身有他們的專業，或者本來所屬的一些單位，對政黨的理念，相信都要透過溝通、磨合，相信她會變成是兩人中間很好的溝通管道。

至於會不會分手，高虹安直言，「我想全天下可能很多人都會面對到同樣的問題，說郭柯有這樣的問題，郭宋也會有，甚至其他國民黨民進黨不分區也會有這問題，所以我希望，不要放大解讀高虹安這個個案」。

郭台銘稱郭柯宋王要合作，但是對於柯文哲來說，親民黨還是會威脅到政黨票。對此，高虹安回應，那句郭柯王宋合作比較利多這件事，希望大家解讀成，他希望藍綠兩大黨不要過半，郭、柯、宋的概念都是如何把第三勢力餅做大，其實郭柯王宋可能都是屬於這塊推動第三勢力非常關鍵的腳色。

高虹安指出，如何做大第三勢力，就需要大家的智慧，並不是說逼著柯市長跟宋王去合作，畢竟不同政黨，其實就自然而然，不同小黨有不同理念、不同市場的TA，大家應該想怎樣把這塊餅做大，把藍綠這部分搶過來，而不是小黨間彼此爭吵。

對於郭柯不合的傳言，蔡壁如急撇清，「沒有沒有，你看我們虹安在這裡」，他認為蔡沁瑜的意思是，大家有什麼事情當面講，其實兩邊都有在溝通，這個沒有問題，兄弟爬山各自努力，最重要的是兄弟還是感情很好，也都有和郭台銘聯繫。至於是否在郭台銘回來後安排見柯，蔡壁如說，如果需要破除這種分手的話，「我們就來排一下嘛」，虹安去傳達一下，我們再討論。

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