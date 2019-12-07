▲ 蔡適應七堵、信義聯合後援會成立，熱情支持者高喊：凍蒜。（圖／蔡適應競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市立委選舉進入最後倒數階段，立法委員蔡適應7日成立七堵區、信義區後援會，分別由蔡適應競選總幹事蘇仁和議員、陳宜議員邀請所有相挺基隆的好朋友到場，有民進黨基隆市黨部主委張錦煌、後援總會執行長陳東財、市議員鄭文婷、童子瑋、林旻勳、張顥瀚、張秉鈞也都到場相挺。

七堵區和信義區後援會現場擠進滿滿群眾，完全不懼這幾天的氣溫急降，現場支持群眾致贈蔡適應凍蒜、包子、粽子、旺來、好彩頭，並齊聲高喊：蔡適應、凍蒜！

基隆市長林右昌向大家說明，基隆這些年能有這樣的進步，完全有賴總統蔡英文、立委蔡適應在中央相挺，讓市長可以展現都市建設的遠見及執行力，他拜託大家、選戰進入倒數間段，要更熱情努力拉票，讓蔡英文、蔡適應繼續連任，讓基隆繼續進步。

▲ 2020年1月11日開開心心的投票，支持蔡英文、支持蔡適應。

基隆市黨部主委張錦煌表示，過去的選舉常常是藍綠之爭，但今年不一樣，中國共產黨的滲透無所不在，中國國民黨已成為和共產黨串通一氣的政黨，尤其是不分區民單中的吳斯懷，領著中華民國的退休俸，居然去教導中華人民共和國對付台灣、對付美國，這個是台灣人民所不能忍受的。希望暖暖的鄉親可以支持堅持台灣價值的蔡英文，在國會為基隆爭取預算的蔡適應，還有守護民主自由的民主進步黨。

議員蘇仁和也向所有支持者表示，蔡適應是一個人認真打拼的少年立委，基隆市的整體預算，從蔡適應開始當立委後，他跟林右昌市長合作無間，讓基隆市的整體預算從160億、提升到將近200億，蔡適應也是基隆有史以來第一位，連續七個會期讓公督盟評鑑為優秀立委的候選人。

▲ 蔡適應七堵、信義聯合後援會成立。

蘇仁和說，他讓瑪陵坑、友蚋無自來水地區可以順利申裝自來水，讓基隆市無自來水地區或是高地區域的自來水接管展現曙光，希望市民朋友們，2020年1月11日開開心心的投票，支持蔡英文、支持蔡適應、支持民主進步黨，讓基隆的改變可以延續下去！

蔡適應向大家表示，基隆輕軌捷運當初要推動時，國民黨提了案子要砍基隆輕軌捷運的預算，他在立法院遊說眾多委員、並在立法院睡了一週，總算在最後保住了基隆輕軌捷運，對基隆人來說基隆輕軌捷運，可以有效地增加發車量、班次量，然後改善基隆河谷廊帶的瓶頸，先期工程目前已經在動了，主體工程大約在明年年底可以動工；另外，我們也推動高速公路的拓寬案，讓汐止到大華系統的塞車問題，可以迎刃而解。

蔡適應也特別提到，包括軍港西遷、城際轉運站、基隆輕軌，都是他與林右昌市長合作推動的基礎建設，為了讓基隆市可以煥然一新，帶動整體經濟發展，懇請大家一定要動起來拉票，支持蔡英文、蔡適應連任，讓公督盟的優秀立委可以持續在國會，為基隆人發聲、也為基隆的建設發聲！

「時間對我們來說完全沒用！」