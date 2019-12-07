快訊／蔡英文稱藍委先攻擊外館　韓國瑜嗆：為了避開網軍標籤　有欺騙嫌疑

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／苗栗報導

「卡神」楊蕙如涉入操作網軍帶風向，釀成前大阪辦事處長蘇啟誠自殺，風波持續燒到綠營。總統蔡英文反擊稱，第一時間攻擊大阪辦事處的是國民黨團，對此，國民黨總統候選人韓國瑜7日受訪時痛批蔡英文牽拖，強調當初黨團是究責謝長廷，沒有談到蘇處長，「蔡總統一而再再而三閃躲這個問題，希望避開她身上被貼上的網軍標籤，有欺騙的嫌疑。」

總統蔡英文反擊，第一時間，對外交人員以及辦事處同仁的攻擊，主要還是來自於國民黨團跟立委和少數特定名嘴，但查證後記者會都是指證謝長廷，根本沒有攻擊大阪辦事處，算不算蔡英文說謊？

對此，韓國瑜回應，這非常明確，當初黨團是究責謝長廷，並沒有談到大阪蘇處長，現在為什麼要牽拖？完全沒有。韓國瑜痛批，蔡總統一而再再而三閃躲這個問題，希望避開她身上被貼上的網軍標籤，有欺騙的嫌疑，「我覺得蔡總統、民進黨要講清楚，國民黨從來沒有抨擊過蘇處長，這點務必要澄清，請蔡英文總統講清楚。」

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