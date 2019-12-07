年度代表字「亂」　韓國瑜嘆台灣生病了：若國泰民安怎麼可能選擇「亂」

▲韓國瑜出席韓國瑜徐志榮聯合總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／苗栗報導

國民黨總統候選人韓國瑜7日到苗栗縣出席立委徐志榮競選總部成立大會，致詞時談到今年台灣代表字選出「亂」，感嘆如果國家人民幸福、國泰民安，怎麼可能選擇「亂」，直言台灣生病了、國家已經走向危險方向。

韓國瑜致詞時表示，一到苗栗就感受到客家鄉親散發的光與熱，30年前他在台北縣，感覺很多客家鄉親非常寂寞，很多大樓沒電梯，客家阿公阿嬤只能慢慢爬樓梯，有的聽得懂國語，但不太會講，當時也沒這麼多客家電視節目，只好聽收音機。「我覺得這樣不行，每天關在屋子等小孩下班，將近10小時待在家，等晚上兒子、媳婦下班煮飯吃飯，很多長輩不知道如何打發時間，我就成立全台北縣第一個客家同鄉會，讓客家鄉親走出來，每周唱山歌、吃美食、跳舞、練客家流民拳。」

韓國瑜表示，這套「流民拳」，也就是流浪民族的拳術，每招不是打死就是重傷，沒有一招是空招，師父說客家人流浪，在偏遠地區有盜匪要保護家人，所以客家拳一出手，不是讓敵人死就要讓敵人重傷。

韓國瑜說，30年前他就跟客家鄉親相處，深深感受到客家人愛鄉、愛土、善良純樸、勤勞，如今台北縣客家同鄉會已改為新北客家同鄉會，每年都是新北最優良社團。

韓國瑜表示，今年台灣代表字選出一個「亂」字，如果國家人民幸福，一切國泰民安，怎麼可能大多民眾會選擇「亂」，到底台灣發生什麼情況，是不是生病了？是不是人民不快樂？是不是國家已經走向危險的方向。

他呼籲客家鄉親以及海內外客家鄉親一定要覺醒，「全世界最少6000萬客家人，但國旗是1911年國父孫中山創建，也就是客家人建立的，全世界客家鄉親對保護中華民國、捍衛中華民國都有神聖責任。」