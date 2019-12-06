民陣8日國際人權日遊行！鄧斌強6日訪北京　週日凌晨急回港「主持大局」

▲香港新任警務處長鄧炳強 。（圖／翻攝新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港民間人權陣線8日計劃趁國際人權日發起遊行，由維園出發遊行至中環遮打道，5日獲警方發出發出不反對通知書。新任警務處處長鄧炳強6日早會見媒體時主動提到民陣週日的遊行，呼籲主辦單位「如果見到暴力事件，應拿出勇氣譴責暴力」。

據《香港01》報導，警方在不反對通知書中列明，遊行的通知書由下午3時開始生效，至下午10時結束，當聚集在維園中央草坪參與公眾集會及有待出發公眾遊行的人士，佔用維園中央草坪約百分之十五面積時，隊伍便須由維園出發，並經高士威道、禮頓道、伊榮街、怡和街、軒尼詩道、金鐘道、皇后大道中、德輔道中，遊行至遮打道行人專用區。

至於維園集會的不反對通知書，生效時間為中午12時至下午6時。新任警務處處長鄧炳強今日（6日）前往北京，拜訪公安部及國務院港澳事務辦公室，他今早出發前會見媒體時表示，會面將會介紹新的管理團隊、香港治安情況及討論警隊協作情況，警務處行動處處長蕭澤頤也會陪同出席。

▲民陣12.8國際人權日集會。（圖／翻攝自民陣臉書專頁）

針對民陣週日的遊行，鄧炳強表示，警方已有準備多個應對方案維持秩序，希望可以和主辦單位協作，令遊行和平有序。當被問到對政府成立「獨立檢討委員會」的意見，鄧炳強重申，任何有關警務行動指控，應由監警會調查。

鄧炳強此次訪京，可能與大陸公安部部長趙克志和港澳辦主任張曉明會面。據了解，由於民陣8日的遊行，鄧炳強將於當天凌晨坐飛機趕回香港，回來主持大局。

鄧炳強上任後表示，有4大工作要點，首要目標為「止暴制亂」；其次希望警隊加強應急或應對可能發生的恐襲威脅；全面支援前線人員，為現職及退休警務人員爭取應有福利；希望團結社會力量。

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