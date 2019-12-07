韓國瑜參訪旺宏提半導體政策宣言　首次體驗無塵衣「像大姑娘進洞房」

▲韓國瑜、張善政參訪旺宏電子後，換上無塵衣。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜與副總統候選人張善政，6日前往新竹旺宏電子參訪，旺宏電子創辦人吳敏求董事長，與趙炎海副總經理親自帶領兩人參觀。韓國瑜、張善政參訪後特別換上無塵衣、穿戴感應裝置，體驗「任天堂」SWICH遊戲機。

旺宏電子是台灣第一家在美國NASDAQ上市的台灣企業，創辦人吳敏求1989年時號召了十位美國矽谷半導體設計經營人才集體返臺，與台灣在地高科技人才共同創立了旺宏電子。韓國瑜認為，這就是他一直以來所提出的「年輕學子應該出國學習、開開眼界，學成歸國後返台服務，將國外最新的科技或技術，與開闊的視野帶回台灣，形成一個正向循環」。

韓國瑜與張善政參訪後，兩人換上無塵衣合照，被問到第一次穿無塵衣感覺如何？韓國瑜妙回「很溫暖！像大姑娘進洞房」，接著還穿戴感應裝置，現場體驗「任天堂」SWICH遊戲機，一開始感應裝置感應不到韓國瑜的動作，韓國瑜笑稱「這機器是不是不喜歡政治人物」，玩完還忍不住說「不像想像中輕鬆！我已經流汗了！」

▼韓國瑜、張善政參訪旺宏電子後，換上無塵衣。（圖／記者楊蕓攝）

韓國瑜致詞時表示，在未來大數據、物聯網、人工智慧與5G應用普及的時代裡，多元應用導向的半導體將會承擔更關鍵的角色，「政府應該體認我們是半導體大國的優勢，掌握先機，以前瞻的政策引導產業發展，奠定我國半導體產業在未來國際市場的永續優勢。」

張善政表示，隨著智慧科技時代，半導體更強調多元化應用，這是各行各業的事情，半導體是重要基礎，希望國內各行各業能利用半導體的基礎開發，並透過國內非常好的IC設計，跟半導體製造，從軟體變成硬體、晶片，像是將來應用在自駕車技術、醫療檢測基因技術等領域，硬體扮演的角色會越來越重。

張善政提出三項「半導體提升策略」，包括擴大優質人才供應，讓產業界新血人才不虞匱乏；打造台灣成為國際半導體人才匯集樞紐；構築以我國為核心的國際生態鏈，以新創的主權基金投資相關領域之國際創新業者，促使其與我國產業產生上下游的互惠合作連結。

▼韓國瑜穿戴感應裝置，體驗「任天堂」SWICH遊戲機。（圖／韓國瑜競辦提供）