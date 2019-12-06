縮短國民照顧城鄉差異　鄭文燦：老年福利應朝向全國統一

▲鄭文燦出席「衛福部衛政及社政首長聯繫會議」，提出老年福利，應朝向全國統一。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「衛生福利部2019年度第3次衛政及社政首長聯繫會議」、6日於桃園舉行。桃園市長鄭文燦會中指出，目前台灣的財政資源仍有等級差異，在直轄市中，台北市財政最為充裕，另外五都次之，其他縣市則更少，政府對全國民眾的照顧應不分等級，目前全台已統一推行育兒津貼政策，希望將來在老年福利也能朝向一致。

尤其直轄市及各縣市普遍存在城鄉落差，照顧的普及化至關重要，期望衛政及社政單位能集思廣益，研議解決方案，讓台灣進步的步伐不因為城鄉、縣市資源落差而有所不同。

▲「衛福部衛政及社政首長聯繫會議」桃園召開。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，桃園在過去5年成長近20萬人，市民平均年齡為38.7歲，老年人口約26萬5,000人，是六都中人口成長最快速、也最年輕城市。市府積極配合中央各項衛生保健政策，並致力推動長期照顧、幼兒照護等社會福利政策，致力消弭城鄉資源差距，對市民的照顧盡量朝向一致化。

而桃園積極推動福利政策，例如在偏鄉老人照顧上，將復興區列為長照示範區，觀音、新屋地區老年人口較高，除了特別感謝衛福部桃園醫院新屋分院擴建醫療大樓，市府也積極爭取將海巡署廢置的大坡腳營區規劃設置日照中心，滿足居民的照護需求。

包括衛生福利部長陳時中、政務次長何啟功、常務次長薛瑞元、桃園市府衛生局副局長陳麗娟、社會局長鄭貴華，以及全國各縣市衛生局及社會局代表，均一同出席活動。

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