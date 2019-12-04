賣地挹注市庫過去都這樣…　鄭文燦：地政局被刪90億會溝通

▲鄭文燦表示，市府賣地挹注市庫是常態。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市地政局平均地權基金繳庫90億元歲入預算，遭國民黨團3日甲級動員、及在場藍營議員多數優勢刪除，成為市議會有史以來遭刪的單筆最高預算。市長鄭文燦4日於市府表示，市府賣地挹注市庫是常態，過去從朱立倫、吳志揚擔任縣長都是如此，市府會在二、三讀會充分溝通，讓原來的制度往前走。

▲舒翠玲（左）表示，鄭文燦上任5年來，賣的地特別多。（圖／市府提供）

不過，發動刪除該筆預算的市議員舒翠玲，對於鄭文燦說，市府賣地挹注市庫是常態，不表認同！因為鄭文燦上任5年來，賣的地特別多，地政局的數據會說話；而吳志揚擔任縣長時，即認為地賣了就買不回來，所以並不認同賣地挹注市庫的做法。

舒翠玲說，她刪除該筆預算的動機，是要為下一代留下屬於桃園市民的資產。

國民黨團書記長梁為超也表示，吳志揚縣長任內完成中路重劃區，並沒有標售，市府5年來，已經賣了380億元土地，桃園市幾乎沒有土地可賣，很多在開發中的土地，例如機捷A10重劃區還沒有配地就已經開始拍賣。因此，議會刪除歲入預算是希望將賣地所得先拿來還債。

據了解，民進黨2020正、副總統參選人「英德配」，3日抵桃園拜票及為黨提名立委參選人輔選，市長鄭文燦及黨籍市議員也忙於陪同來桃園的蔡英文和賴清德，致使市議會國民黨團甲級動員，於審查該筆預算時充分發揮多數優勢。

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