　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

賣地挹注市庫過去都這樣…　鄭文燦：地政局被刪90億會溝通

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鄭文燦表示，市府賣地挹注市庫是常態。（圖／市府提供）

▲鄭文燦表示，市府賣地挹注市庫是常態。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市地政局平均地權基金繳庫90億元歲入預算，遭國民黨團3日甲級動員、及在場藍營議員多數優勢刪除，成為市議會有史以來遭刪的單筆最高預算。市長鄭文燦4日於市府表示，市府賣地挹注市庫是常態，過去從朱立倫、吳志揚擔任縣長都是如此，市府會在二、三讀會充分溝通，讓原來的制度往前走。▲鄭文燦表示，市府賣地挹注市庫是常態。（圖／市府提供）

▲舒翠玲（左）表示，鄭文燦上任5年來，賣的地特別多。（圖／市府提供）

不過，發動刪除該筆預算的市議員舒翠玲，對於鄭文燦說，市府賣地挹注市庫是常態，不表認同！因為鄭文燦上任5年來，賣的地特別多，地政局的數據會說話；而吳志揚擔任縣長時，即認為地賣了就買不回來，所以並不認同賣地挹注市庫的做法。

舒翠玲說，她刪除該筆預算的動機，是要為下一代留下屬於桃園市民的資產。
國民黨團書記長梁為超也表示，吳志揚縣長任內完成中路重劃區，並沒有標售，市府5年來，已經賣了380億元土地，桃園市幾乎沒有土地可賣，很多在開發中的土地，例如機捷A10重劃區還沒有配地就已經開始拍賣。因此，議會刪除歲入預算是希望將賣地所得先拿來還債。

據了解，民進黨2020正、副總統參選人「英德配」，3日抵桃園拜票及為黨提名立委參選人輔選，市長鄭文燦及黨籍市議員也忙於陪同來桃園的蔡英文和賴清德，致使市議會國民黨團甲級動員，於審查該筆預算時充分發揮多數優勢。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
市內電話沒用乾脆取消？網曝「關鍵時刻」很好用：千萬別停
正妹合照2猩猩遭「強吻狂揉」！左半球差點掉出...網全暴動了
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寬悦花園酒店《聖誕點燈》　送暖社福團體

紙風車來嘉義　陳明文化身魔法師推婦幼關懷

基隆市長林右昌南下力挺陳亭妃　接地氣高票連任

林右昌拜訪台南市議會　郭信良傾聽交流基隆經驗

中石化專案小組會議　黃偉哲：加速整治避免2次污染

賣地挹注市庫過去都這樣…　鄭文燦：地政局被刪90億會溝通

宜蘭五十二甲溼地「樹上煙火」遭啃光！　「梨偽毒蛾」蟲蟲大軍入侵

創世基金會「創意料理做公益」　盼民眾熱情捐助

台東優良水環境巡守隊考核　環保局頒獎表揚

智慧農業結合共享經濟　創造台東六級智能農業

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

寬悦花園酒店《聖誕點燈》　送暖社福團體

紙風車來嘉義　陳明文化身魔法師推婦幼關懷

基隆市長林右昌南下力挺陳亭妃　接地氣高票連任

林右昌拜訪台南市議會　郭信良傾聽交流基隆經驗

中石化專案小組會議　黃偉哲：加速整治避免2次污染

賣地挹注市庫過去都這樣…　鄭文燦：地政局被刪90億會溝通

宜蘭五十二甲溼地「樹上煙火」遭啃光！　「梨偽毒蛾」蟲蟲大軍入侵

創世基金會「創意料理做公益」　盼民眾熱情捐助

台東優良水環境巡守隊考核　環保局頒獎表揚

智慧農業結合共享經濟　創造台東六級智能農業

MAMA／志效突消失「領獎只見7人上台」　粉絲淚等2hrs：安心了

影／小資族利用乖離率投資法　買ETF投報率達30%

寬悦花園酒店《聖誕點燈》　送暖社福團體

戰神挨告了！黃國昌指屏縣議會刪周碧雲養雞場影片　議會告誹謗

紙風車來嘉義　陳明文化身魔法師推婦幼關懷

農村雜糧化身超唰嘴零食　搭配質感保溫瓶年輕族群搶購

酒鬼們衝！CLUB MONACO變「紅棗威士忌」東區必喝只賣17天

華為Mate 30 Pro、WATCH GT 2取消上市！　已預購花粉可全額退款

楊蕙如就是蔡英文網軍？　賴清德：初選的紛擾已經過去

范冰冰現身機場「挺大凸肚」　無名指戴閃戒一撩髮網驚呆！

地方熱門新聞

新竹人臭味吸到快吐！驚見一條火線

台南有熊出沒？巨大腳印驚動議長

清水岩溫泉露營區　2020年啟用

賴清德桃園拜票　和神約定當選親謝

中市今年取締酒駕破萬件　宿醉酒駕占12.5趴

周典論:捍衛自己名譽　對立委黃國昌提告

2019路竹番茄節將登場！好康一籮筐

陳致曉指控台南使用焚化爐渣底砂土作基地回填

萌童全副武裝暖翻南警

李宗翰呼籲嚴查變相賄選

屏東縣新設6處固定測速照相桿　3座在沿山公路

醉男亂入廟會遭圍毆　警掌握犯嫌

台南市表揚18家評鑑績優托嬰中心

城及五股農會小農鮮鋪開幕

更多熱門

相關新聞

桃園藍軍議員　刪繳庫歲入預算90億 　　

桃園藍軍議員　刪繳庫歲入預算90億 　　

桃園市議會國民黨團議員3日發出審查總預算甲級動員令，於刪除新聞處共10筆歲出預算3464萬餘元之後，下午審查地政局預算時，市議員舒翠玲發動，以不同意鄭文燦市長繼續「賣地」為由，動議刪除平均地權基金繳庫等90億元歲入預算，在表決時，藍營並以人數優勢確定刪除，這也是市府今年審查預算以來，第一次被刪除的歲入預算。

2020大選　鄭文燦任小英總部總督導

2020大選　鄭文燦任小英總部總督導

小英桃園競選總部成立　人潮滿滿　

小英桃園競選總部成立　人潮滿滿　

「努力是對人民的承諾！」陳其邁酸韓國瑜：苦民所苦絕對不會睡到中午

「努力是對人民的承諾！」陳其邁酸韓國瑜：苦民所苦絕對不會睡到中午

沙崙產業園區動土　帶動地方發展

沙崙產業園區動土　帶動地方發展

關鍵字：

賣地挹注市庫鄭文燦地政局平均地權基金

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

泰簽政策急轉彎取消財力證明

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面