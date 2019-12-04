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桃園3農漁會獲「農金獎」　鄭文燦：13區農漁會存款千億

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▲大園、觀音及桃園3農漁會獲「農金獎」，市長鄭文燦頒發獎勵金。（圖／市府提供）

▲大園、觀音及桃園3農漁會獲「農金獎」，市長鄭文燦頒發獎勵金。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀音區、大園區農會、桃園區漁會於農委會主辦的「第13屆農金獎」，分別拿下重設信用部經營績效優等獎、資產品質改善優等獎、資產品質改善獎；市長鄭文燦4日於市政會議指出，截至今年9月底，桃園市農漁會信用部存款總額約1,008億5,488萬元，各農會金融業務都能穩定成長。

鄭文燦並頒發補助大園區農會及觀音區農會各50萬元獎勵金，以及桃園區漁會10萬元。此外，市府積極辦理13區農漁會資訊系統設備更新、提升農會金融換摺率、並持續進行農漁會信用部輔導工作，讓桃園市各級農漁會財務穩健經營，產業永續發展。

鄭文燦說，桃園市榮獲「農金獎」的觀音區農會過去歷經掏空弊案、信用部合併，現已重新出發並獲准重新設立信用部，市府秉持「讓小雞養成大雞，以後才能生蛋」信念，全力支持觀音區農會推動「觀音農會再生計畫」，並提供廳舍整建、行銷輔導等預算挹注，土地徵收款亦委由觀音區農會代辦。觀音區農會近年表現也十分出色，信用部存款總額約25億元，並積極朝向50億元目標邁進。

大園區農會榮獲資產品質改善優等獎，主因仍須歸功於桃園航空城計畫獲得進展，支撐大園地區土地價格，另外大園區農會信用部存款總額最多、獲利最高，值得嘉許肯定。至於，桃園區漁會積極進行竹圍漁港改造工作，在信用部業務推動上，今年更入圍資產品質改善獎。

截至今年9月底止，桃園市農漁會信用部存款總額約1,008億5,488萬元、放款總額約633億6,505萬元、當期盈餘總額約4億923萬元，存放比率約57%。

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