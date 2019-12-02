小英競選總部成立人潮滿滿　鄭文燦：有信心桃園開出好成績

▲蔡英文桃園競選總部成立，人潮滿滿。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選，民進黨總統參選人蔡英文桃園市北區、南區競選總部，1日下午同時成立，蔡英文與賴清德親自出席，爭取桃園選民支持，並為黨提名立委參選人輔選。強力輔選「英德配」的市長鄭文燦，看到現場滿滿的數萬人潮，代表著對桃園的支持、對台灣的支持，表示非常感動。鄭文燦說，他對這場選舉有信心，在桃園開出好成績。

▲▼民進黨正、副總統參選人蔡英文、賴清德出席桃園競選總部，取選民支持。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

鄭文燦表示，桃園已經是全台灣成長最快，進步最多的城市。5年來桃園的人口增加20萬人，全台灣第一名，台商回流7千億，有1538億、將近4分之1落腳桃園，桃園也是全台灣年輕人，最喜歡找工作、找房子、追求人生夢想的地方。

▲▼看到現場滿滿的數萬人潮，代表著對桃園的支持、對台灣的支持，鄭文燦表示非常感動。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

所以，桃園真的值得建設，他當市長最大的成就，是看到桃園人心中的那一份幸福感，在臉上的微笑；現在中壢也不一樣了，每一項建設，品質、美感都比以前還要更好，如果老街溪河岸公園的樹木會說話，他相信它們一定會說鄭文燦做的不錯。

鄭文燦說，軌道建設在台北花了9千億，接著還要再花6千億，鐵路地下化台北花了1千8百億，現在桃園才跨出第一步。雖然有些人覺得，除了台北以外，不應該發展捷運，但他要告訴大家，歐洲或日本城市的交通建設要轉型，就是要軌道建設，蔡總統支持桃園的軌道建設，也拜託大家挺總統、挺桃園。

對於香港人用這次的區議會選舉，告訴全世界他們還有夢想，他們要民主。鄭文燦表示，香港人這麼勇敢，我們應該為他們喝采，下半場換台灣人，請大家用選票告訴全世界，我們要保護台灣自己的民主，我相信蔡總統會是最支持桃園的總統，也是最支持客家的總統。

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