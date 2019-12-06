彰化縣府前6米耶誕樹點燈　夜夜不打烊嗨翻到明年

▲彰化縣政府前耶誕樹點燈。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為讓縣民在耶誕節歡樂的氣氛中同樂，下午5時在縣府前廣場辦理歡樂耶誕點燈活動，由彰化縣長王惠美帶領縣府各局處主管進行耶誕點燈儀式，並扮演耶誕老公公分送糖果給參加活動的民眾，府前廣場6米高耶誕樹將持續點亮到明年1月12日，另將於20日晚間7:30舉辦耶誕感恩音樂會，歡迎共襄盛舉。

▲彰化縣政府前耶誕樹點燈。（圖／彰化縣政府提供）

有別於往年僅在縣府前廣場設置耶誕燈飾，今年將閃亮的燈飾延伸到縣府側門，沿著木棧道旁設置彩色夜光球，既夢幻又可愛，參加完熱鬧的點燈派對後，徐徐漫步在木棧道感受浪漫夜晚吧。

▲縣長王惠美送糖果。（圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美說，耶誕節即將來臨，為了普及基督的愛，並把耶誕節溫馨團結的氣氛帶給大家，所以縣府將舉辦耶誕感恩音樂會，並贈送耶誕禮物給弱勢的孩子們，今年除了在縣府前廣場設置精緻可愛的耶誕樹及應景耶誕布景外，另設置縣府FB打卡點，即日起至12月31日，每日17時後打卡之民眾，可到縣府一樓服務台兌換精美宣導品一份，每周一到周四每日30份，每周五到周日每日數量100份，送完為止，服務台另備有男、女、大人、小孩耶誕服裝供民眾借用拍照，希望讓大家度過歡樂的耶誕夜。

縣府前廣場耶誕節系列活動，自即日起至12月31日每週五、六、日晚上6：00～9：00開放街頭藝人表演(12月20日除外)；12月20日於縣府廣場辦理耶誕感恩音樂會，歡迎民眾闔家共度歡樂、溫馨的耶誕佳節。

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