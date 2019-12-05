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台北101購物中心業績創新高　跨年＋春節吸客200萬人次

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▲台北101跨年活動 。（圖／台北101提供）

▲台北101跨年活動從耶誕、新年、農曆年一氣呵成，預計吸客200萬人次。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

今年農曆春節緊接著新曆年，在一月下旬就要登場，台北101今（12／5）舉行耶誕禮物夢工廠點燈儀式，宣告一系列節慶活動開始，今年101購物中心業績持續成長，預計將突破去年的146億元大關，而一路持續到農曆元宵節的一系列活動，董事長張學舜表示，預計今年「雙新年」人潮會突破200萬人次。

▲台北101跨年活動 。（圖／台北101提供）

▲（左起）台北101觀旅處營運長黃瓊萱、商場事業處營運長朱麗文、董事長張學舜、總經理張振亞、大樓事業處營運長劉家豪一同進行點燈。

台北101觀景台日前釋出跨年震撼票資訊，一人2500元在跨年當夜參加高空趴，限量800張目前已達銷售70%，而88樓的VVIP跨年派對，一桌要價8萬元也賣出4桌，另在10月初推出的國人觀景台優惠，到現在還是大排長龍，原本每月到訪國人約為1.7萬人次，也暴增到5萬人次，連夜間沒有優惠的時段的人潮也被帶動。

▲台北101跨年活動 。（圖／台北101提供）

▲101大樓周邊的節慶燈飾。

今年台北101購物中心積極推出大小活動鞏固本地客，加上觀景台近期人潮加持，以及成功打造耶誕禮物夢工廠，成為信義區最熱耶誕打卡點之一，吸引客群成長破10萬人次，預估今年總體來客達到1500萬人次，比去年多上100萬人，預計今年整體業績會達到歷史新高，有機會上看150億元。

▲台北101跨年活動 。（圖／台北101提供）

▲耶誕禮物夢工廠成熱門打卡點。

針對跨年、春節檔期的T-Pad裝置，也將在12／20至2020／1／31對外呈現豐富畫面，台北101表示，今年也將開放民眾投稿公開許願，也可吐槽生活訴說心聲，預計12／12起在官方網站上公開徵稿。

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