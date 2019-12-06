台中「不夜街」酒客大聲開嗆　20警隔離...網譏：馬尿惹得禍？

記者李忠憲／台中報導

台中「不夜街」不平靜！西屯區青海南街八大行業夜店林立，5日凌晨竟有10多名男女從某家高檔夜店消費完後走出，當街大聲喧嘩嬉鬧，妨害安寧，民眾不堪其擾喝止，雙方竟發生口角，所幸警方及時出動快打到場隔開雙方，平安結束紛爭。

▲10多名酒客在西屯不夜街當街喧嘩還嗆人，警出動快打到場。（圖／翻攝爆料公社）

位於西屯區12期重劃區的青海南街，近年許多八大行業進駐，除了知名的海派七店、八店，更有多家KTV、夜店、摩鐵進駐，儼然成為不夜街。第六警分局不敢大意，將該處列為治安重點，經常巡邏，並不定期臨檢，避免發生突發事件。

▲▼警方用優勢警力江口角衝突雙方隔開，並一一勸離。（圖／翻攝爆料公社）

5凌晨3點多，青海南街上的一間高檔夜店走出10多名剛消費完的男女，疑似酒酣耳熱，當街大聲喧嘩，妨害安寧。等候計程車的民眾見他們太誇張，立刻出聲要求小聲點，結果雙方人馬就再接受起口角嗆聲，現場火藥味濃厚。

第六分局市政派出所接獲報案後，先請附近路檢的員警前往，同時出動快打到場。20多位員警先將雙方隔開，並要求離去，否則將依法究辦。雙方才收起氣焰，分別離開。

現場過程也遭民眾PO上臉書社團「爆料公社」，網友熱議，有人說，「喝酒誤事」、「警察辛苦了」、「台中日常」。也有人說，「一切都是馬尿惹得禍？」、「怪天氣太冷。大家約出來運動」，酸度十足。

警方表示，目前未發現有違法事證，但仍調閱附近監視器釐清，若有不法一定究辦。警方也呼籲，民眾酒後切勿藉故鬧事，警方不容許任何不法或挑釁公權力行為。

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