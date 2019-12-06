直追北韓「超級假美鈔」！美國秘勤局認證　台1100萬偽鈔與兆豐銀換鈔案同款

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲線報，有民眾涉嫌印製假美鈔，每張百元面額美金以350元至450元台幣出售，警方5日上門在嫌犯家中查扣總額1100多萬元的百元假美鈔，而警方追出這批假美鈔與3年前兆豐銀行出現過的假美鈔一樣。

▲美國秘勤局認為屬於超高仿度的偽造美鈔，但在鈔面上的圖案仍可看出端倪。（圖／記者邱中岳攝）

警方掌握64歲的廖姓主嫌涉嫌製作假美鈔，甚至找來58歲的闕姓男子充當下游脫手出貨，每張百元假美鈔售價約台幣350元至450元不等，警方也追查出這批美金與3年前兆豐銀行的偽鈔換錢案的鈔票一致。

警方表示，由於印製精細直追北韓的「超級假美鈔」，因此特別協請美國秘勤局駐香港調查專員比對，確認這批假美鈔跟2016年3月詐騙兆豐銀得手6600萬元台幣的假美鈔為同一批款式。

▲警方利用小型驗鈔機驗鈔，竟然放進去的整疊假美鈔全數通過驗證。（圖／記者邱中岳翻攝）

美國秘勤局向刑事局透露，本次查扣的偽鈔相當精美，除了透光度以外，假美鈔在正面上將一處圖案上的英文字母「T」印成「D」，其餘幾乎看不出漏洞，整疊鈔票在小驗鈔機中幾乎全數通過。

而警方也表示，這批高仿度偽鈔在小型驗鈔機中全數通過，但遇到精細度較高的驗鈔機過關仍會打折，平均10張僅會通過3張左右，而廖嫌到案後否認犯案，僅坦承是向不明人士購買後轉售。

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