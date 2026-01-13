　
社會 社會焦點 保障人權

獨／知名「禾香鮮乳」爆金流中斷　375萬遭轉走

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲號稱小農卻掏空金流，高氏牧場負責人被檢方起訴。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

知名鮮乳品牌「禾香鮮乳」爆出供應鏈內部金流風暴！「高氏牧場」登記負責人高女，在未終止帳戶借用關係下，前往銀行辦理存摺掛失止付與補發，並將帳戶內375萬餘元屬於禾香實業的乳款提領、轉匯至其胞兄指定的帳戶，導致禾香實業無法提領乳款、金流中斷，禾香實業提告。士林地檢署偵結後，依《刑法》背信罪起訴高女。

2022年6月，高男向禾香實業李姓負責人收購原「禾香畜牧場」，並更名為高氏牧場，但登記負責人掛名為其胞妹高女，實際經營、財務與人事均由高男掌控，形成「實際經營者」與「登記負責人」分離的結構。同年6月30日，高男以胞妹名義與禾香實業簽署《牧場生乳買賣合約》，約定由高氏牧場供應生乳給禾香；同年9月30日再簽署《補充協議》，約定由加工廠將購買生乳的款項匯入高女名下的合作金庫帳戶，再由禾香實業提領使用，以符合鮮乳標章相關規範。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲小農鮮奶出包，乳款375萬被轉走。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

依該協議，高女將帳戶存摺與印鑑章交付高男，再轉交禾香實業使用，該帳戶實際上成為禾香收取生乳款的專用金流管道

孰料，2024年3月26日，高女在未向禾香表示終止帳戶借用關係的情況下，前往合作金庫以存摺遺失為由辦理掛失止付並補發新存摺，隨後在短時間內連續提領與轉匯5筆款項，合計375萬7,499元，全數轉入高男指定帳戶。

檢察官認定，這筆資金係加工廠支付給禾香實業的生乳款，高女受託提供帳戶並負有處理該財產利益的義務，卻違反任務擅自中斷金流並轉走資金，已侵害禾香整體財產利益，因此依法以《刑法》背信罪提起公訴，375萬餘元也被認定為犯罪所得，請求法院依法沒收或追徵。

事實上，「禾香鮮乳」的牧場來源過去就曾引發外界關注。消基會先前發布鮮乳相關調查後，相關資料顯示，禾香品牌原有的「禾香牧場」已於2022年10月轉由台南佳里區的高氏牧場接手營運，並於2023年3月完成畜牧場登記變更。

登記資料也顯示，高氏牧場的負責人為高女，是高男的親妹妹，但牧場日常營運與管理則由高男主導。牧場轉換經營後，高氏牧場生產的生乳仍供應禾香製作「禾香鮮乳」，同時還有其他酪農戶一併交乳；在此情況下，禾香對外行銷仍以「單一牧場」作為訴求，引發外界對標示內容與實際供應狀況是否一致的討論。

對於相關質疑，禾香實業2024年8月曾發布聲明說明，表示公司因興建智慧型新牧場進行產業轉型，與高氏家族簽訂牧場買賣及過渡營運相關契約，在新場建置完成前，仍由高氏牧場依約供應乳源；原牧場石碑暫時移置，則是為避免高家財務糾紛波及禾香名譽，並非停止營運。禾香也強調，公司創立初期以自有乳源為主，後續擴大與多家酪農合作，無論乳源、生產線與包裝流程均經主管機關稽核監督，部分通路頁面出現「單一牧場」字樣已要求更正，並為造成消費者混淆致歉。

除刑案外，禾香實業也已就借款與乳款爭議提起民事訴訟。法院去年2月判決，高女為登記負責人及借款人，高男為實際經營人及連帶保證人，須連帶返還禾香逾1,587萬元，並指出即便存在借名登記或內部約定，也不得影響對外債權關係。隨著刑事背信案進入法院審理，這起牽動鮮乳產地、品牌與金流安排的糾紛，後續仍有待司法進一步釐清。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

禾香鮮乳

