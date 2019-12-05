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美軍B-52H轟炸機進入台北「飛航情報區」　《軍事連線》分析：回應轟-6繞台

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▲▼美軍B-52H轟炸機從關島起飛到東海演訓，並進行空中加油。（圖／取自安德森空軍基地官網）

▲美軍B-52H轟炸機。（圖／取自安德森空軍基地官網）

記者林彥臣／綜合報導

全球飛機動態追蹤網站「飛機守望」（Aircraft Spots）在推特揭露，4日有兩架美軍B-52H轟炸機從關島安德森基地起飛，進到台北飛航情報區巡航後，飛回安德森空軍基地。軍事專家陳維浩則認為，此舉是回應共軍日前轟-6繞台，藉由開啟ADS-B達到對外宣示效果。

根據《中央社》報導，「軍事連線」雜誌主編陳維浩受訪時認為，日前共軍轟炸機轟-6出海繞台時，有時都會開廣播式自動相關監視（ADS-B），讓一般民眾能夠航機追蹤得知路徑，自此之後，每當美軍轟炸機或大型慢速軍用機經過台灣附近時也都會開啟，藉此達到對外宣示的效果。

陳維浩認為，這次的飛行有可能是例行飛行，但藉由開啟ADS-B，讓一般民眾得以了解路徑、高度，具有特別的意義。

▲▼Aircraft Spots披露，有兩架美軍B-52H轟炸機4日自關島安德森基地起飛後，進入台北飛航情報區巡航後，飛返安德森空軍基地。（圖／翻攝推特）

▲Aircraft Spots披露，有兩架美軍B-52H轟炸機4日自關島安德森基地起飛後，進入台北飛航情報區巡航後，飛返安德森空軍基地。（圖／翻攝推特）

國防部發言人史順文少將則表示，對此不評論，但國軍對於台灣周邊海空域動態，均可運用聯合情監偵作為掌握與應處，呼籲國人放心。

B-52系列轟炸機由波音公司生產，因為B-52升限可處於地球同溫層又稱為「同溫層堡壘」，1955年開始服役乘員5人，B-52H是現存的最新型，最大速度1,000公里/小時，最大航程16,232公里，作戰半徑7,210公里，實用升限，15,000公尺。

B-52轟炸機武裝包括，1門20公釐M-61「火神」六管機炮，AGM-158聯合空對地距外飛彈，AGM-154聯合戰區外武器，AGM-86飛彈，AGM-158C遠程反艦飛彈，Mk 82 500磅低阻力通用炸彈，Mk 65空投水雷，CBU-87/89/97集束炸彈，B-61自由落體式核彈，B83核彈。

B-52轟炸機主要參戰紀錄包括，越戰「滾雷行動」，波斯灣戰爭對海珊政府軍實施毀滅性空襲，迫使無條件投降，科索沃戰爭對塞爾維亞的米洛塞維奇政權空襲，迫使無條件投降。

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