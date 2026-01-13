金門「島嶼生活節」意外！　火舞者臉部二級燙傷

▲金門島嶼生活節火舞意外，造成舞者臉部二級燙傷。(圖／網路翻攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門島嶼生活節11日晚間演出期間發生意外，在地表演團隊「熾漪火舞團」進行火舞表演時，於節目尾聲橋段疑受瞬間風勢變化影響，造成一名舞者不慎受傷，現場立即啟動緊急應變處置。

主辦單位指出，事發當下工作人員迅速協助傷者離場，並第一時間送往金門醫院治療。院方初步診斷為臉部二級燙傷，傷者意識清楚、生命徵象穩定，完成必要醫療處置與評估。考量後續治療之完整性及專科需求，相關單位隨即啟動醫療後送機制，於當晚11時30分以醫療專機將傷者轉送至臺灣本島榮民總醫院進一步治療。

金門縣府及承辦單位於事件發生後，持續與表演團隊保持聯繫，關切傷者恢復情形，並主動與家屬聯絡，全力協助後續相關事宜。主辦單位也表示，活動已依規定為所有參演人員投保相關保險，後續將依保險及相關程序妥善處理。

此外，12日晚表演團隊團長向縣府說明事件經過，並回報傷者目前意識清楚、狀況穩定，團隊將全力配合後續說明與安全檢視作業。縣府強調，後續將要求相關單位全面檢討演出流程、器材使用及現場環境等安全管理細節，持續強化防護與應變機制，確保表演人員及觀眾安全。