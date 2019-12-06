珍珠港槍擊「潛艇兵突襲掃射」2死　身分曝光…曾被迫上憤怒管理課

▲當時美軍核動力攻擊潛艇哥倫比亞號（USS Columbia）在船塢進行維修。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

夏威夷珍珠港希卡姆聯合基地船廠4日發生槍擊案，造成2名國防部員工喪命，另有一人受傷，隨後嫌犯朝自己頭部開槍自盡。如今，槍手身分曝光，他是現年22歲的海軍士兵羅梅羅（Gabriel Romero），他當時使用M4軍用步槍瘋狂掃射，外傳地點就在碼頭連接潛艇的入口處附近，且正在站崗，身穿海軍制服。

綜合紐約郵報等外媒報導，羅梅羅服役的地方正是美軍核動力攻擊潛艇哥倫比亞號（USS Columbia），當時潛艇在船塢進行維修作業。但就在迎接1941年日本偷襲珍珠港78周年紀念日時，外傳近期被迫參加憤怒管理課程的羅梅羅，選擇拿起M4軍用步槍，開槍攻擊3名國防部員工，造成2死1傷的悲劇，且隨即把槍口對準自己的頭部射擊，當場死亡。

相關調查現已展開，案發當下到底開了多少槍仍有待釐清，當局正試圖釐清槍手作案的動機，並確認受害者是被鎖定攻擊或是被隨機掃射。消息指出，其中一名罹難者為30歲已婚的考波伊（Vincent Kapoi Jr.），另名死者為身分有待確認的男性，傷者則是一名36歲男子，目前仍在醫院接受治療，一度性命垂危。

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