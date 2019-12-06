國際千萬網紅入住總統府！大讚蔡英文：自然、真實、跟很多領導者不同

▲國際網紅情侶Nas和Alyne來台體驗「來去總統府住一晚」，蔡英文總統親自接見。（圖／中華文化總會提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

中華文化總會、交通部觀光局共同主辦的全球首創「來去總統府住一晚」體驗活動，5日由蔡英文總統親自接見第8組賓客，也就是國際網紅情侶Nas和Alyne，2人在社群平台各擁有超過千萬與百萬粉絲，抵台消息掀起一陣熱烈討論，而他們也大讚蔡英文「個人魅力遠大於官方身份」、「自然、真實、跟很多國家領導者的第一印象很不同。」

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▲國際千萬網紅Nas邀請蔡英文拍攝1分鐘短片。（圖／中華文化總會提供）

「來去總統府住一晚」第8組賓客為以色列籍的Nuseir Yassin（以下簡稱Nas）與美國籍的Alyne Tamir（以下簡稱Alyne），其中Nas曾以連續1000天、每日上傳1分鐘影片的「Nas Daily」計畫而爆紅，今與蔡英文總統會面時，也邀請她一同拍攝1分鐘短片。

▲網紅Nas邀請蔡英文拍攝1分鐘短片。（圖／中華文化總會提供）

同時蔡英文也接受Alyne的訪問，暢談有關台灣民主的發展進程，以及身為台灣第一位女性領導人的心路歷程，訪談結束後，蔡總統也主動介紹總統府虹廳的陳設與畫作，代表台灣人熱情歡迎他們的到來。

▲蔡英文也接受Alyne的訪問，暢談有關台灣民主的發展進程，以及身為台灣第一位女性領導人的心路歷程。

Nas和Alyne表示，此行很榮幸能見到蔡英文總統，感受到她的個人魅力遠大於官方身份，誇讚她自然、真實，又不失總統高度的格局，十足令人印象深刻。這與他們旅行世界各地，見過很多國家領導者的第一印象很不同，「大多數國家領導者總把威權的身份做主要呈現，但蔡英文總統個人知性的魅力，遠超於這些。」

Nas和Alyne也提到，能感受台灣這塊土地的豐沛能量與自由創新，並為蔡總統與民主開放的總統府，留下極高的評價。

▲Nas和Alyne大讚蔡英文：自然、真實、跟很多領導者不同。（圖／中華文化總會提供）

Nas事後表示，一開始拍攝影片是為了認識世界，並與大家分享來自世界不同的觀察。初次接觸到台灣的熱情友善時，感到相當意外，畢竟最早認知台灣的印象是來自於科技產業，經過2次來台，發現「台灣人對於外來文化的高度接受與歡迎，完美展現出亞洲最開放國家的高度。」

▲Nas（右）誇讚台灣「完美展現出亞洲最開放國家的高度。」（圖／中華文化總會提供）

Alyne則分享，因為本身是素食者，觀察發現到台灣對素食者相當友善，且充滿各式素菜的變化，在亞洲相當罕見，甚至「希望有機會可以來台定居」，享受台灣友善多元的開放性與可能性。

▲Alyne（右）提到台灣對素食者相當友善，甚至「希望有機會可以來台定居」。（圖／中華文化總會提供）



結束總統府入住行程，Nas和Alyne將會展開拍攝台灣影片計畫，4日晚間Nas已在粉絲專頁「Nas Daily」PO文，除了正式跟台灣人問好，也號召台灣網友推薦在地有趣的人事物，讓他們可以去探尋。

這則募集PO文，引來超過千則熱烈留言串，更吸引多位台灣名人與網紅爭相留言、邀約引路，Nas直呼台灣人超級熱情，而文化總會也認為，這樣的互動充分展現台灣人成功以自己的力量，「做了一場精采的國民外交。」