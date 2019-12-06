▲ 新北七年級生不捨父親辛勞回鄉，第三代茶青鄭祐昇保險業務出師變茶王。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市坪林區第三代茶青農鄭祐昇，6年前返鄉與父親一同學做茶，已從初學者躍升為包種茶王，除榮獲2019年度冬季包種茶評鑑特等獎，繳交的比賽茶全數獲獎，囊括3點頭等、2點參等以及4點優良等獎項，不僅是賽會最大贏家，也擦亮了製茶第三代招牌。

農業局表示，「包種茶」發源新北市，同時新北也是包種茶的主要產區，包種茶除了茶湯呈現蜜黃碧綠色之外，最重要的就是那股「香氣」，入喉時的那陣花香，還有喝完茶湯後，杯子隨著餘溫飄出的淡雅清香，是包種茶愛好者上癮的秘方，香氣越濃郁品質越高級，包種茶可說是全台灣各地方特色茶中最「香」的茶。

▲ 新北青農鄭祐昇製茶廠茶園。

32歲的鄭祐昇是家中第三代青農，退伍後曾從事1年的保險業務員，因不捨父親年邁還要辛勞的在茶園中奔走，2014年決定回到從小生長的坪林，一起打拼延續產業，起初僅負責茶園田間管理，父親掌鍋炒茶，直到2017年起正式「出師」，獨立完成所有製茶的工序。

鄭祐昇表示，可能是身為獨子的使命感，回鄉後突然變得「好學」，參與各類製茶、品評培訓，近年也取得行政院農業委員會茶業改良場茶葉感官品評中級證書，他笑著說：「自從精進技術及品嚐能力後，也相對提升茶品質，當初比賽時好幾點被淘汰，入不敷出，現在一季的營收就比擬初期整年的收入」。

▲ 眾人屏息等待冬季包種茶評鑑開獎。

目前鄭祐昇製茶廠茶園栽培面積約1公頃，主要栽培品種為青心烏龍、部分台茶12號及大慢種，每年以春、冬季生產包種茶為主，春季產量約1000斤，冬季則約500斤，夏季則少量生產東方美人茶，今年冬季包種茶評鑑茶湯品質受到評審們一致認同，囊括了特等、頭等、參等及優良獎項。

農業局表示，今年颱風數量少，雨水也分布均勻，讓茶樹有充分的時間生長，茶葉品質也相當優良，因此比賽茶各獎項包含頭等、二等、三等名額也提升。賽前農業局也嚴格執行農藥抽驗，為消費者把關新北市出品的茶葉。

「新北好茶－冬季包種茶」將於12月7、8、14、15日在坪林茶業博物館旁開賣，現場也推出折扣價、滿額抽獎優惠，邀請想入手包種茶的饕客於坪林產地展售會期間來到坪林旅遊，順便將好茶帶回家。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 茶農品嚐各等第茶湯。