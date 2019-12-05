▲ 新北自然生態保育團隊，退而不休竭力宣導生態保育觀念。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

自1985年12月聯合國訂定每年12月5日為國際志工日（International Volunteer Day），在歲末年終的時刻，感謝一群在新北市角落默默為自然生態保育付出的身影，帶領民眾進行生物多樣性觀察，學習生態保育之重要性，歷年來服務市民並宣導生態保育觀念。

農業局表示，新北市自然生態保育團隊，成立於2005年，目前共有70名成員，平均年齡65歲，他們從各行各業退休後，憑藉著對於自然生態的熱愛而加入，長期協助推展各項生態活動，竭力協助推動各項生態保育計畫，如植樹、清除外來種小花蔓澤蘭、八里挖子尾自然生態導覽、綠色生活館服務、淡水漁人碼頭導覽及新北漁業相關活動。

▲ 新北市自然生態保育團隊植樹節活動。

新北市自然生態保育團隊隊長林宜洲表示，他10年前從榮工處退休後，看到新北市自然生態保育團隊正在招募志工，團隊經營及活動辦理得頗有規模，憑藉著一顆對於自然生態保育熱忱的心，加入了新北市自然生態保育團隊。在這期間他參加許多場的研習及活動，讓他慢慢了解自然生態與人類的關係。

他憶及曾經參加一場溼地水質淨化的活動，在活動中他才幡然體會到自然跟人類生活有密切關聯；生活中的一個小舉動，都會對於整個自然生態環境造成影響，像是每天洗碗盤所造成油汙，是汙水處理中極複雜也極難處理的一道程序，於是他瞭解到如果在餐後先拿衛生紙把碗盤上的油汙擦拭後再作清洗，就能避免水汙染問題，進而提升生活品質。

▲ 新北市自然生態保育團隊，生態導覽室內解說。

林宜洲隊長表示，加入新北市政府自然生態保育團隊後，除了身體力行友善環境外，他還至各處分享自然生態與生活之間「善的連結」，唯有身體力行的實踐後，才能發現大自然美麗且奧秘的樣貌。

農業局長李玟表示，新北市自然生態保育團隊總是懷抱熱情，真誠付出，志願服務工作提供銀髮族退休後生活的調適與安排，並豐富生活內涵，透過志願服務貢獻個人專業及所長。李玟說，因為志工們熱心參與，而提供更多寶貴意見回饋給農業局及民眾，他們也因實際行動的志願服務獲得快樂與成就，同時達到自我肯定，在「施比受更有福」中領略到服務的精神、真諦及創造生命的價值，未來歡迎更多青年志工加入。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 林宜洲隊長（左）參與清除小花蔓澤蘭活動。