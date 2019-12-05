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新北寺廟推雙語籤詩　金包里慈護宮拜神英文嘛會ㄟ通

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▲ 新北寺廟推雙語籤詩 金包里慈護宮拜神英文嘛會ㄟ通。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北寺廟推雙語籤詩，金包里慈護宮拜神英文嘛會ㄟ通。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市幅員遼闊，不少寺廟更是國際旅客朝聖之地。為營造友善英語觀光環境，民政局與轄內寺廟合作，鼓勵寺廟提供載有中英雙語的籤詩，讓國際觀光客也能入境隨俗瞭解臺灣的宗教禮俗。北海岸金包里慈護宮率先完成建置，除了籤詩，廟內更提供寺廟歷史簡介、參拜路線圖、參拜禁忌等雙語解說，讓外國人也能請神明指點迷津。

金包里慈護宮董事長游忠義說，金包里慈護宮有超過200年歷史，主祀媽祖，籤詩是60甲子籤。今年10月1日推出雙語籤詩，並設置擲筊說明等雙語資訊。除了吸引國際香客來體驗籤詩文化，許多來拜拜的學子也說雙語籤詩比較有趣，可以用不一樣的方式學習英語。

▲ 新北寺廟推雙語籤詩 金包里慈護宮拜神英文嘛會ㄟ通。（圖／新北市民政局提供）

▲ 金包里慈護宮率先建置拜神英文嘛會ㄟ通。

來自摩洛哥的國際交換學生Mariam說，以前因為寺廟籤詩內容相當艱澀，台灣朋友也無法用英文解釋籤詩涵義，相當可惜。現在金包里慈護宮有提供雙語籤詩，籤詩英文翻譯簡單明瞭，對於抽雙語籤詩如此新奇的體驗，感到驚喜有趣。

民政局長柯慶忠表示，許多外籍人士對宗教文化都感到新鮮，尤其想體驗抽籤詩與神明溝通的奧妙，卻因語言隔閡，無法體會這樣的宗教習俗。宗教相關的英語單字，例如靈籤的英文為Chinese fortune sticks、線香為incense、平安符為blessed talismans等，一般民眾日常生活都較少使用，期望透過協助寺廟推動友善雙語環境，讓更多外國遊客可以體驗宗教習俗及最本土、最在地的常民文化。

柯慶忠說，目前金包里慈護宮已建置雙語籤詩外，尚有新莊地藏庵、林口竹林山觀音寺、貢寮東興宮及仁和宮等寺廟也表達設置意願，歡迎更多寺廟加入，打造廟宇友善雙語環境，也讓廟宇文化更加國際化。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 新北寺廟推雙語籤詩 金包里慈護宮拜神英文嘛會ㄟ通。（圖／新北市民政局提供）

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