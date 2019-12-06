▲ 冷氣團週末低溫來襲，新北市府啟動「防寒關懷」措施。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

依據中央氣象局6日最新發布低溫預報，受到大陸冷氣團影響，6日晚起至8日清晨，新北市部分地區將出現攝氏12度左右低溫。新北市長侯友宜特別呼籲市民朋友，白天在戶外活動或工作時應注意保暖，入夜後氣溫將更為溼冷，家中長輩或有心血管疾病患者，務必加強防護措施。

市長侯友宜為關懷街友避寒情形，於6日晚間至板橋地區街友聚集地點探訪慰問，致贈保暖的物資並了解街友生活情形，鼓勵回到家庭或工作崗位。侯友宜叮嚀，今晚入夜天氣濕冷，請年長者及心血管疾病患者起床時動作放慢，並加上保暖衣物、喝溫開水，如晨間外出活動時，應先評估自身狀況及氣溫環境，做好保暖措施；同時要求長照管理中心及相關社福機構加強照護年長者、收容者的健康。

消防局長黃德清表示，市府已於今日啟動防寒關懷機制，新北市所轄圖書館及遊客中心等相關場所提供熱開水，如有需要可就近前往。各單位落實訪視關懷獨居長者及街友等弱勢族群、跑馬燈及里長廣播提醒市民防範一氧化碳中毒等措施，將持續執行防寒關懷任務。如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 長期照護管理中心關懷個案生活健康並提醒保健注意事項。