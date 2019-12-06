▲ 三芝澳洲龍蝦養殖場爆感染「螯蝦瘟」，新北動保處緊急啟動移動管制。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三芝區一名朱姓男子2019年11月26日飼養2萬多隻澳洲龍蝦，因發生蝦螯斷裂、不明原因陸續死亡，12月2日業主自行送淡水家畜衛生試驗所檢驗，12月5日畜衛所通報動保處該場確診為「螯蝦瘟」。由於螯蝦瘟疫為世界動物衛生組織（OIE）表列應通報疾病，動保處不敢大意，立即至該場進行移動管制、疫情調查及消毒作業，防範螯蝦瘟向外傳播，避免疫情擴散。

動保處表示，螯蝦瘟又稱為小龍蝦瘟疫，為世界動物衛生組織（OIE）表列應通報疾病，常見症狀為腹甲、腹足關節等處呈現局部白斑，腹部或足關節變色為棕黑色，感染末期會出現畏光與麻痺等行為異常症狀。螯蝦瘟為真菌感染，是一種會感染淡水龍蝦的水黴菌，在感染之後數個星期內就會發病死亡，其死亡率高達60%以上。

▲ 三芝養殖現場蝦瘟約8百坪。

動保處立即進行該養殖場移動管制，該場原飼養2萬2千多隻，發病後陸續死亡約3千隻，死亡率很高。國内曾在2014年在彰化、苗栗及屏東皆有發生螯蝦瘟疫情，而境外如澳大利亞、紐幾內亞和日本也有發生過疫情。螯蝦瘟只對螯蝦發病，對白蝦、泰國蝦沒有影響，且目前也無有效治療方法。

動保處表示，由於螯蝦瘟為OIE表列通報病，且具高度傳染性，一旦爆發很難控制，且無有效治療方式，應清除感染區域內死亡蝦體，任何漁網、飼養等器具及場所應進行消毒及管制，避免疫情散播。為確實阻隔疾病傳播，也呼籲相關業者應加強管制，避免引入病原，以免得不償失。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 新北動保處協助周邊環境進行消毒。

▲ 新北動保處現場與螯蝦業者進行疫情調查。