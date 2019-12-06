想當蜘蛛人！？他被蜘蛛咬傷硬撐不就醫　3天後痛苦身亡

▲男子因為被蜘蛛咬傷，導致身亡。（圖／示意圖，與本新聞無關／Shutterstock）

記者李振慧／綜合報導

巴西近來連續發生2起民眾被蜘蛛咬傷後，因為沒有及時獲得醫療照顧而身亡的事件，其中一名48歲男子在床上被蜘蛛咬傷後，因為覺得「看醫生不Man」，便拖著不肯去就醫，結果3天後情況急速惡化，最後不治身亡。

漫威知名角色彼得帕克(Peter Parker)因為被蜘蛛咬到，搖身一變成為具有特殊能力的蜘蛛人，不過現實生活中若是被蜘蛛咬到，可就要當心了。英國《每日郵報》報導，居住在巴拉那州帕圖布蘭庫(Pato Branco)的48歲男子馬爾基奧羅(Luciano Marchioro)，3日睡覺時被一隻藏在床中的棕色遁蛛(Brown spider)咬傷，然而他覺得自己是「硬漢」，所以硬撐著不肯就醫，3天後小腿嚴重腫脹才終於就醫。

馬爾基奧羅自從被咬傷後，出現無法排便、小腿腫脹等嚴重情況，雖然就醫後立即住進加護病房，然而為時已晚，不久便離開人世。而住在坎皮納斯(Campinas)的39歲女子托潘(Ana Paula Topan)，上月6日也被同一品種蜘蛛咬傷，也是4天後出現緊急情況才就醫，然而情況已經嚴重到服用藥物也無效，最後死於極度痛苦中。

托潘的家屬決定出面警告大眾，千萬不要輕忽被蜘蛛咬到的風險，「任何人被可疑蜘蛛咬到後，第一時間都應該立刻直奔急診，千萬不要冒險等待結果」。馬爾基奧羅的家人也傷心表示，「他試圖保持堅強，讓自己很Man，但這是錯誤的做法，如果你們的家人遇到類似情況，不要讓他們有任何藉口拖延，逼他們立刻去就醫。」

Two Brazilians are killed by spider bites as grieving family reveal one victim was ‘too macho’ to go to hospital https://t.co/rkUAuYGnRm — Daily Mail Online (@MailOnline) December 6, 2019

►即日起，我退出老化黨。