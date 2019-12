巴西將失去「聯合國表決權」　年底還不出1.2億就GG

▲會員國拖遲欠款償還的現象越來越頻繁,造成聯合國財務上的壓力。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

聯合國對巴西政府表示,在高達4億美元(約台幣120億元)的債務中,如果不能先償還一部分,將有可能被剝奪在聯合國議會上的表決權。巴西經濟部國際關係秘書埃里瓦爾多·戈麥斯(Erivaldo Gomes)表示,巴西是僅次於美國之後的第2大聯合國債務國,在年底之前至少必須償還1.2億美金(約台幣36億元),才能避免失去投票權。

巴西在2019年就欠下1.4億美元(約台幣42億元)的債務,根據聯合國規定,如果欠債國在當年債務等於或超過前2年債務總和,除非能證明是不可抗力因素而無力償還,否則將可能失去聯合國議會的表決權。

根據《路透社》報導,為了償還債務,巴西經濟部已經要求國會批准5.4億巴西雷亞爾(約台幣39億元)的預算。

聯合國在10月時表示,各國對聯合國的總欠債到達13.8億美元(約台幣414億元),美國、巴西、阿根廷、墨西哥、伊朗、以色列和委內瑞拉佔總債務的97%,剩下的欠款屬於其他58個國家。

其中葛摩聯盟(Union of the Comoros)、聖多美普林西比和索馬利亞屬於無力償還債務國家的範疇,經過193個會員國組成的大會在10月投票後,允許他們繼續擁有表決權。

不只是聯合國要祭出制裁,美國總統川普在2日於推特上表示,要恢復對巴西和阿根廷進口鋼鋁的關稅,因為這兩國試圖推動貨幣大規模貶值,這對美國農民不公平,並要求聯邦準備理事會(Fed)要對此採取行動。

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....