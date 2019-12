「100下鞭刑」22歲男暈倒醒來繼續打　500圍觀鄉民：用力一點！

▲暈倒男子被打完100下鞭刑,才終於送醫。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

印尼一名22歲男子因為婚前性行為違反伊斯蘭律法,被判當眾鞭刑100下,5日公開行刑時,過程中一度因為無法忍受劇痛昏厥,被現場工作人員弄醒後,沒多久又繼續執行,直到100下確實打完才終於送醫治療。

22歲男子因為和一名女子發生婚前性行為,罪名成立的2人被判5日在亞齊(Aceh) 帖木爾地區(Timur district)一座清真寺外公開受刑,對方和他一樣都需要接受鞭刑100下的處罰。男子受刑時因為無法承受劇痛,拼命懇求行刑者不要再繼續下去,不過對方沒有因此手下留情,在場圍觀的500名民眾也激動大喊,「打用力一點!再用力!」雖然被打到昏厥,但弄醒後又繼續執行。

對於男子的處境,圍觀民眾尤努斯(Muhammad Yunus)表示,「這是他們違反法律所要面對的後果」。據了解,當天除了這名22歲男子,因為另一起案件而受刑的女子,同樣也被打到昏倒,人權特赦組織負責人哈米德(Usman Hamid)表示,「不同事件的2個人,在同一天被打到暈倒,希望當局能將此作為警訊,終止殘忍的處罰。」

