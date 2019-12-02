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巴西警匪飛車追逐！　「闖入5000人放克派對」釀踩踏事件9死7傷

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▲▼巴西警匪飛車追逐！　「闖入5000人放克派對」釀踩踏事件9死7傷。（圖／翻攝自Google Map）

▲事件發生地點位於聖保羅市西邊。（圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西聖保羅傳出9死踩踏事件，原因是警方和兩名騎乘摩托車的歹徒追逐，闖入一場至少5000人的大型派對盛事，導致人群四處推擠逃散。

《路透社》報導，巴西2名男子在聖保羅市（Sao Paulo）貧民窟天堂之城（Paraisopolis）向警員開槍，引發警力追捕。2名男子在飛車追逐下騎著摩托車闖進一場放克（Funk）音樂派對，造成現場5000人一陣大騷動。

參與放克音樂派對的人沒想到會遇上踩踏事件，造成9死7傷，所有傷者已被送往醫院救治。聖保羅州州長朵莉亞（Joao Doria）下令展開調查，以釐清事發經過。

警方發言人馬賽瑞（Emerson Massera）指出，整場追捕動用了38名警員和14輛警車；然而一項聲明中表示，2人目前仍在逃，尚未有任何相關人士被捕。

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