巴西警匪飛車追逐！　「闖入5000人放克派對」釀踩踏事件9死7傷

▲事件發生地點位於聖保羅市西邊。(圖/翻攝自Google Map)

記者張靖榕/綜合外電報導

巴西聖保羅傳出9死踩踏事件,原因是警方和兩名騎乘摩托車的歹徒追逐,闖入一場至少5000人的大型派對盛事,導致人群四處推擠逃散。

《路透社》報導,巴西2名男子在聖保羅市(Sao Paulo)貧民窟天堂之城(Paraisopolis)向警員開槍,引發警力追捕。2名男子在飛車追逐下騎著摩托車闖進一場放克(Funk)音樂派對,造成現場5000人一陣大騷動。

參與放克音樂派對的人沒想到會遇上踩踏事件,造成9死7傷,所有傷者已被送往醫院救治。聖保羅州州長朵莉亞(Joao Doria)下令展開調查,以釐清事發經過。

警方發言人馬賽瑞(Emerson Massera)指出,整場追捕動用了38名警員和14輛警車;然而一項聲明中表示,2人目前仍在逃,尚未有任何相關人士被捕。

Military police shoot at young people in Sao Paulo favela. Nine dead (trampled) among others wounded in #Paraisópolis https://t.co/FaCloGZmd0