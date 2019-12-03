阿根廷、巴西貨幣大貶！川普「報復」宣布恢復加徵鋼鋁稅　

▲美國總統川普（左）與巴西總統波索納洛（右）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布，美國將恢復對巴西和阿根廷進口鋼鋁加徵關稅，原因是兩國貨幣兌美元大幅貶值，這對美國的農民並無好處。川普更呼籲美國聯邦準備理事會（Fed）採取行動，「讓其他國家不再利用我們的強勢美元。」不過，外媒推測，川普此舉並非單純出於貨幣貶值，而是報復這兩國在中美貿易戰期間，取代美國成為中國農產品進口的替代國。

綜合外媒報導，川普在推特上表示，「巴西跟阿根廷試圖推動本國貨幣貶值，這對我們的農民沒有好處，所以從現在開始，我將恢復所有從這些國家運往美國的鋼鐵和鋁的關稅。」川普同時呼籲Fed必須採取行動，「讓其他很多國家不再利用我們的強勢美元。」目前美國財政部、商務部和美國貿易代表辦公室，並未立即宣布恢復關稅的正式通知。

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

川普去年為了振興國內的鋼鐵製造業，宣布美國進口鋼鐵和鋁的製品，分別加徵25%和10%的稅率，隨後又將巴西、阿根廷、澳洲、歐盟和南韓排除在名單之外。巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）表示，他會和巴西財政部長葛德斯（Paulo Guedes）商量，有必要時會打電話給川普。阿根廷則對川普的決定感到意外，生產與勞動部長西卡（Dante Sica）表示，已經進一步聯繫美國駐阿根廷大使館，以進一步了解情況。

CNN報導指出，川普這項決定意在報復巴西與阿根廷兩國，因為在中美貿易戰期間，這兩國取代了美國，成為中國最大的大豆與其他農產品供應國，嚴重打擊美國農民。為了鞏固2020年總統大選的關鍵選票，川普不得不繼續替這些農民謀福利。

近來巴西與阿根廷貨幣對美元確實不斷貶值，今年以來，巴西貨幣雷亞爾（BRL）兑美元匯率下跌了8%以上，上週，巴西幣兌美元匯率一度以4.27元作收，貶值至歷史最低；阿根廷披索（ARS）兌美元匯率更是下跌了37%。

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