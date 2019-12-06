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28歲女腹痛堅稱「不可能懷孕」　醫生檢查驚見...雙腿蹦出一顆頭！

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孕婦,懷孕,大肚子。（圖／達志／示意圖）

▲女子雙腿蹦出小頭，還是堅稱自己不可能懷孕。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

湖南省長沙市一名28歲女子因為腹痛被緊急送醫，醫生詢問她是否有孕在身，她卻堅稱自己沒有懷孕，結果檢查到一半，兩腿之間竟然蹦出「一個小頭」，嚇得醫護人員趕緊將她送至產房，7分鐘後順利生下一名男嬰，但女子直到生產前仍無法相信自己已經懷孕。

根據《瀟湘晨報》報導，湖南省婦幼保健院急診科門口本月1日下午16時20分，28歲女子小媛（化名）被救護車緊急送來就醫，護士懷疑她可能懷孕，不斷詢問「你懷孕了嗎？最後一次月經是什麼時候？」她表示最近一次經期是今年2月底，但堅稱自己不可能懷孕。

醫生為小媛進行檢查時，一脫下褲子便看到對方雙腿間冒出嬰兒的頭，趕緊通知護士，「快！產婦全開啦！快通知產房」。不過就在前往產房前，小媛仍一直不斷詢問，「醫生，你確定我肚子裡真的有寶寶？」，因為她是「宮寒」體質不可能受孕，最後順利誕下一名重3550公克的男嬰。

小媛姐姐表示，家人發現她的肚子不斷變大，一直提醒要去醫院檢查，可是她認為自己只是發胖、不可能懷孕，結果上月30日開始出現不明劇痛，隔日下體又有液體流出才終於前往就醫。醫生提醒，有性生活的女子若出現經期紊亂、甚至停經的情況，務必及時前往醫院檢查，以免發生意外。

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