粗心牧師把「汽油當聖水」　信徒被灑滿全身...瞬間起恐怖大火成焦屍

▲因為牧師的粗心引發熊熊大火。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

奈及利亞拉各斯(Lagos)近來發生一起不幸意外，一名牧師正在為信徒進行灑聖水的儀式時，竟然誤拿成汽油，結果被現場布置的蠟燭點燃導致大火，被淋了一身汽油的信徒當場燒成焦屍，牧師也因嚴重燒傷被送去附近醫院急救。

這起事件5日上午8時發生在拉各斯市北區巴魯瓦區(Baruwa)一間教堂，國家緊急事故管理署(National Emergency Management Agency)官員法林洛耶(Ibrahim Farinloye)表示，「牧師拿了一個裝滿汽油的罐子，以為裡面裝的是聖水，他將『聖水』潑灑在信徒身上時，幾乎把一整罐的內容物全都用光，結果被身旁一根點燃的蠟燭導致大火。」

恐怖大火不但導致信徒當場慘死，遺體焦黑到無法辨識，火勢還延燒到附近的天然氣管道引發巨大爆炸，導致整個城市都籠罩在一片濃濃黑煙之中。拉各斯緊急事故管理局(LASEMA)負責人奧桑寧托魯(Femi Oke-Osanyintolu)表示，他們接到報案後立即趕到現場救火，事件造成1人死亡，另1人則仍在醫院搶救中。

▼火勢延燒至附近的天然氣管，導致黑色濃煙。（圖／路透社）

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