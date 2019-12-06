不忍了！王淺秋轉發言重砲手　4小時2度開嗆高雄綠議員131字

▲▼轉任韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋，4小時內2度開嗆高雄市綠營議員。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市新聞局長王淺秋正式請辭，接任韓國瑜競選辦公室總發言人，被高雄市議會民進黨團也抨擊市府團隊都在落跑；陳致中諷刺，議會5日才剛審完新聞局預算，沒想到，不到24小時王淺秋就變成落跑局長，直呼是「有史以來最貴補習費騙到手，補習班主任連夜落跑變成私人家教。」對此，王淺秋在轉任發言人的4個小時之內，2度開嗆回應：「民進黨議員永遠以小人之心度君子之腹」。

民進黨議員陳致中、黃文益、簡煥宗、林智鴻和鄭孟洳也做出回應。陳致中砲轟，5日審查預算的時候，針對新聞局所編列654萬民意蒐集費用，認為是浮濫編列，包括出訪姊妹市所編列57萬預算也應該刪除，「在議場上，王淺秋局長還來協商，表示錢不夠用，明年有很多事要做，讓她有機會、讓新聞局來表現一下，結果不到24小時就連夜落跑。」

陳致中表示，「本來就有傳言說審完預算，她就要請辭落跑，但我覺得她不可能做這種離譜的事情，結果不幸成真」，並指出「最該死的韓國瑜市長本人，他的局處長都知道，要去助選要請辭，只有韓市長尸位素餐，還戀棧權位。」

▲民進黨議員譴責王淺秋當落跑局長。（圖／記者許宥孺攝）

對此王淺秋回應：「民進黨議員永遠以小人之心度君子之腹，我所著眼的是把自己用心編列的預算及執行計劃，能夠在議會報告清楚同時順利通過二三讀，順利交接給下一任局長，讓同仁可以繼續銜接執行。一個指頭比別人，四個指頭比自己，靠著消費韓國瑜發大財的民進黨議員在乎的是錢，我們在乎的是台灣前途」！

不過就在6日王淺秋以韓國瑜競選辦公室發言人身份出席台北記者會時，就首度以這個身份開嗆高雄市綠營議員，她反酸說，希望這些議員可以知福惜福，他們當議員時什麼時候可以有這種全國性版面，一天到晚霸凌韓國瑜，這種尖酸苛薄批評官員，卻沒有服務民眾的議員，是否應該先檢討自己？