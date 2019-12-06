月台車廂遭破壞…港鐵車務總監：設施維修費「高達19億」大學站仍未能使用

▲港鐵遭到示威者嚴重破壞。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會，下同）

記者朱世凱／綜合報導

反修例風波期間，香港地鐵多次遭到示威者破壞而停止服務。運輸及房屋局曾向立法會提交文件表示，自今年6月12日至11月24日公眾活動期間，93個重鐵站（普通地鐵）就有85個站受到破壞，68個輕鐵站（輕型鐵路）則有62個受破壞。港鐵車務總監劉天成評估，設施的維修費將耗費高達5億元港幣（約新台幣19億元）。

據《香港01》報導，立法會鐵路事宜小組委員會今早（6）日討論相關維修事項，劉天成表示，港鐵網路自本周一（2日）起回復正常列車服務，不過東鐵線大學站至今仍未能重開，「因為大學站受到嚴重破壞，幾乎需要重建整個站才行」，目前正全力搶修有關設施，希望本月底能夠局部開放大學站。

劉天成也說，有近9成的港鐵車站受損，這是40年以來前所未見的狀況。立法會鐵路事宜小組委員會成員姚思榮問道，港鐵未來會如何加強保安人手以避免設施再遭破壞？

劉天成回應，港鐵為了因應大型活動，在保安方面設立短中長期措施，短期而言，倘若有大型活動舉行，會在車站加派人手，例如在高風險日子增加達1500個保安員；中期措施則會針對車站設施進行保安加固，當車站關閘後，其他人無法輕易進入站內；長期則會檢視情況，令暴力事件減低。

劉天成也透露，截至11月底，設施維修費可能高達港幣5億元港幣（約新台幣19億元），這當中還未計算部分被損毀的車站。車務營運總管黃琨暐則說，至今有超過10名員工因為示威行動而受傷。

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