車站碰電線瞬間著火「從腿往上燒」！他狂吼衝手扶梯求救　嚴重燒傷命危

West Midlands Air Ambulance landing at New Street Car Park. pic.twitter.com/CxtaIdvHWw — Nanz (@NanzVacz) December 1, 2019

▲這起意外導致當日部分列車取消、延誤。

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國伯明罕新街站（New Street station）1日上午發生電線燒人的意外，一名男子在車站月台觸碰到高掛半空中的電線後瞬間著火，火舌從腿部往上竄，他嚇得大聲吼叫、衝向手扶梯求救，工作人員見狀迅速拿起滅火器朝他噴去，最終他被緊急送醫治療，但傷勢相當嚴重，恐怕有生命危險。

綜合衛報、Birmingham Live等英媒報導，事發於當地上午8時許，一名男子據信是碰到電線後著火，相關人員在接獲通報後，在4分鐘內趕到現場，隨即展開急救作業，也對傷者提供燒傷治療，緊急送醫。

「他當時就是著火了，火從他的腿燒向身體其他部位，他先跑到手扶梯那邊，開始狂吼，到處跑來跑去」，45歲目擊者大衛麥卡弗里（David McCaffrey）回憶，當時他也在車站裡頭，「接著穿制服的人就出現了，拿著滅火器朝他噴，他就倒在地上，滾來滾去，接著他們開始割他的衣服，用水潑他。」

英國交通警察局（British Transport Police）事後證實，警消、醫護單位都派出人力到現場支援，一架救援直升機也出動，當時降落在附近一座停車場頂樓。